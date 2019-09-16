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الخطاب آل سعيد يرعى مُلتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية.. 29 سبتمبر

الإثنين 16 سبتمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

الخطاب آل سعيد يرعى مُلتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية.. 29 سبتمبر

 

الرؤية- مدرين المكتومية

يرعى صاحب السُّمو السيد الدكتور الخطاب بن غالب آل سعيد، افتتاح أعمال ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية، والذي ينعقد تحت عنوان "الاستثمار المجتمعي.. المسؤولية المستدامة"، وذلك بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة ظفار بالتعاون مع جريدة الرؤية، ويقام الملتقى في منتجع ملينيوم صلالة، في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري.

ويتضمن الملتقى محورين؛ الأول بعنوان "الأبعاد التنموية للمسؤولية الاجتماعية"، أما الثاني فيحمل عنوان "الأولويات الاجتماعية واستدامة الأداء".

ويشارك في الملتقى كوكبة من الخبراء والمختصين والفاعلين في قطاع المسؤولية الاجتماعية، ومن المقرر أن يطرح الملتقى "بيان صلالة" المنظِّم لجُهود المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة، بهدف دمجها في جُملة المناشط التنموية التي تخدم الصالح العام، كمنهجٍ عمليٍّ يبتعد عن كثيرٍ من التوصيات النظرية التي لا تلامس الواقع.

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