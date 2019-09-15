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ضحكة صاخبة "تخلع" فك امرأة صينية!!

الأحد 15 سبتمبر 2019 11:24 م بتوقيت مسقط

ضحكة صاخبة "تخلع" فك امرأة صينية!!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اضطرت امرأة صينية مؤخرا إلى إعادة وضع فكها إلى مكانه الصحيح على أيدي أطباء، بعد تعرضه للخلع إثر نوبة ضحك بصوت مرتفع.

ووقع الحادث الغريب في قطار فائق السرعة متجهًا إلى محطة قوانغتشو الجنوبية. وكان الطبيب لوه ون شنغ، الذي استقل القطار في كونمينغ، عاصمة مقاطعة يوننان الجنوبية الغربية، في طريقه إلى مستشفى ليوان – وهي جزء من جامعة قوانغتشو الطبية - عندما سمع نداء عاجلاً للحصول على مساعدة طبية تبث من خلال مكبرات الصوت. وسارع إلى المساعدة ووجد راكبة فمها مفتوح وكانت تتلوى على الأرض، مما يشير إلى أنها أصيبت بسكتة دماغية، ولكن ضغط الدم كان طبيعياً. وبعد التحدث مع شهود العيان، علم أن المرأة أصبحت غير قادرة على إغلاق فمها بسبب الضحك.

وقال الطبيب لموقع جوانشا نيوز: "كان لعابها يسيل، لذا اعتقدت في البداية أنها أصيبت بسكتة دماغية". وأضاف "لكنني قست ضغط دمها، ثم طرحت عليها بعض الأسئلة، وعلمت أنها خلعت بالفعل فكها".

لسوء الحظ، وينشنغ لم يكن خبيراً في هذا المجال الطبي، وكان في وضع غير مريح وهو الاضطرار إلى إصلاح وجه المرأة الفقيرة. أخبرها أنه سيحاول مساعدتها، لكن كان هناك خطر كبير في أنه لن يكون قادرًا على إرجاع فكها. ومع ذلك، أرادت له أن يحاول.

وقال الطبيب "كانت المريضة متوترة للغاية وعضلات وجهها غير مرنة على الأطلاق، لذلك فشلت في المحاولة الأولى". وأضاف “نصحتها بالذهاب إلى المستشفى بدلاً من ذلك، لكن طاقم القطار أخبرنا أن لازال هناك ساعة أخرى على ميعاد الوصول. توترت الراكبة للغاية وأرادت إرجاع فكها على الفور إلى حالته الطبيعية، لذلك وافقت على المحاولة مرة أخرى".

في المحاولة الثانية نجح الطبيب وعاد فك المرأة إلى وضعه الطبيعي. وذكرت المرأة للطبيب أن فكها كان قد خلع من قبل أثناء حملها. ومن المعروف طبيا أنه إذا خلع الفك مرة فإن الشخص معرض لأن يُخلع فكه أثناء التثاؤب الشديد أو فتح الفك أكثر من اللازم بعد ذلك.

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