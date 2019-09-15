رسالة من أهلنا الشرفاء الصابرين في شنتر

د. سعيدة بنت خاطر الفارسي

ما أحلاك يا وطن لو عدلتَ بين أبنائك، ما أحلاك يا وطن لو قطعتَ يد السارق الأول ليكون عِبرة لطابور اللصوص الطامعين خلفه، ما أحلاك يا وطن لو راجعتَ ممتلكات المسؤولين قبل وبعد الوظيفة وطبَّقت عليهم "من أين لك هذا؟"، وصُودرت مُمتلكاتهم الزائدة، ما أحلاك يا وطن لو ولو ولو... ولو ملتوية زرعوها في وادي "يا ليت" فلم تنبت.

والآن، وجدت نفسي في العذيبة بكل ما يعنيه الاسم من عذوبة وجمال، ولما قالت لي الجميلة: هل سترافقيني للعذيبة؟ قلت: نعم، توكلي على الله... كُنت أظن أنَّ العذيبة كلها عذبة وأنيقة، ولم أكُن أعتقد أنَّ وراء هذه العذوبة وجها آخر من العذاب، وصلنا إلى منطقة محاصرة من كلِّ صوب بالبيوت الحديثة الجميلة، إلى أن دخلنا شارعا جانبيا منفتحا على حارة متسعة، مختلف داخلها عن خارجها، ما هذا؟ هل نحن في العذيبة؟ الجواب: نعم، ولكن الوجه الآخر للعملة.

كيف؟! قالت: ادخلي لنرى.. دخلنا بيتا من بيوت الكرام، وغرفة متوسطة المساحة ضجَّتْ بمن فيها من الازدحام.

بعد السلام والترحيب، ساد جوٌّ من التوجس من الجانبين.. كسره صَوت الرفيقة، وهي تقدِّم نفسها وترحيب النسوة بها، لم أجد نظرية سقراط "تكلم حتى أراك" تتحقق بمثل هذا الوضوح إلا في هذا اللقاء.. فبعد أن تكلمت الرفيقة الجميلة، أعطتْ المجال للحاضرات اللآتي غلبهن الحماس فتكلمن بصوت واحد، وكان لابد من فضِّ الاشتباك ليسمع كلُّ طرف الطرف الثاني، وبدأ الطرح يتضح نحن هنا في هذه البقعة من العذيبة لدينا عدة مشكلات؛ أولها: أولادنا الباحثون عن عمل.. ثانيا.. ثالثا.. رابعا.. كلها مشكلات معروفة سلفا ونشترك فيها نحن العمانيين جميعا، لكن من الواضح أن الفقر والتهميش من جميع المسؤولين، هو مضمون الرسالة التي وصلتنا بوضوح، السؤال: ماذا تريدون من مجلس الشورى؟ كان هذا السؤال الذي فجَّر التحفظ في الكلام: لا نريد منهم شيئا، لم يحققوا لنا شيئا، نحن لا نعرفهم ولا نراهم إلا فترة الانتخابات، ثم اختفاء تام، لن نصوِّت لهم ولن نمنحهم أصواتنا هذه المرة، أصواتنا ليست للبيع، الله الغني عن فلوسهم، نحن نُريد من يوصل صوتنا للحكومة ويدافع عن حقوقنا، ويوصل قضايانا ومشكلاتنا، ويجد لنا الحلول، لدينا في البيت الواحد كذا باحث عن العمل، أين يذهب شبابنا؟ لا نادي رياضي ولا اجتماعي، ولا من يتفقَّدهم.. الآن يأتون إلينا كل يوم لنيل أصواتنا، قبلكم جاء كذا فريق لطلب أصواتنا ورضانا، وكما جاءوا ذهبوا.

كانت هناك امرأة مُحتقنة الوجه احمرارا ظننته صحة في البداية، وإذا بها مُحتقنة غيظا وغضبا، فجَّرت كلماتها الملغمة بالمرارة قائلة: "نريدهم أن يجدوا لنا حلا، أولادنا يموتون أمام عيوننا ولا نستطيع أن نجد لهم حلا.." المخدرات هنا منتشرة وموت شبابنا لا ينقطع، لم نترك وسيلة من وسائل النصح إلا واتبعناها بلا فائدة، ماذا نفعل؟ نريدهم ينقذون أولادنا من الموت الذي يحوم على المكان. أصارحكم بمقدار سعادتي بوعي النساء المتحدثات بمقدار مرارتي التي رافقتني إلى سرير نومي، لم أنم، أتذكر الفتاة التي تدافع عن إخوتها الذين ظلموا ولم يعوضوا إلا بدراهم معدودة، وهم أهل هذه الأرض أخذت منهم وأعطيت لمن يرغبون من المشايخ، ولم يستمع لهم أحد من المسؤولين في الإسكان، أتذكر العمل والاجتهاد والشركة التي تسخر النساء والشباب، شهر براتب وشهران بدون راتب، أتذكر الأرملة التي تريد وزارة الإسكان تصادر بيتها؛ لأنها اكتشفتْ أن شريكتها الأرملة معها بيت أو أرض... ولا أنسى أبدًا ذلك الوجه الصارخ "أنقذوا أولادنا من الموت"، هنا "قطعت جهيزة قول كل خطيب".. هنا نقول للكلام "قف". تحرك يا مجلس الشورى بإيجاد حل لمثل هذه القضايا، تحرك يا مجلس الدولة وانزل من برجك العاجي... تحرك يا وزير الصحة أولادنا يريدون من يخلصهم من الإدمان ويعالجهم، تحركي يا جمعية مكافحة المخدرات، هنا سرطان منتشر ينتزع أرواح الشباب اسمه المخدرات، تحركي يا هيئة الإذاعة والتليفزيون هنا مُشكلة قاتلة، وهذه هي الأمور التي يجب أن تركزوا عليها في برامجكم لتوضيح نبض المجتمع، تحركي يا جمعية الصحفيين، هنا لا في الصين تكمُن الكارثة، تحركوا يا رجال الأعمال، يا كل من يستطيع أن يتحرك، هنا في (شنتر) أمهات يطلبن بإلحاح أن تنقذوا أمومتهن المهددة وأولادهن الذين يترصدهم الموت المجاني.

ما أقساها من عبارة: "أولادنا كل يوم يموتون أمام أعيننا".

وهؤلاء مَن هم؟ هم أهلي وأهلك، هم أبناء عُمان الذين بخسرانهم نخسر ثروة عُمان الحقيقية؛ إذ ليس النفط هو الثروة، وليست المعادن الثمينة أثمن من شاب واحد يسقط أمام عيني والديه ميتا، هؤلاء أهلنا الشرفاء الصابرون الذين يلهجون بالدعاء لسلطان البلاد، وبالشكر الدائم له وبطولة العمر والعافية.. ورغم كل شيء تظل عُمان بلادهم وإن بخلت عليهم عزيزة.

أنا لم أستطع أن أنام، تحايلت على النوم، فقال مستحيل، ناموا أنتم يا مسؤولين إذا استطعتم، نم أنت يا مجلس الشورى، نم أنت يا العضو السابق في الشورى، ألم ترَ هذه المعاناة منذ سنوات، فأين الملف الذي ناقشت به هذه القضية؟! وأين شركات بوشر الكبرى المتعددة التي من واجبها أن تخدم هذا المجتمع، وتيسر عليه سبل العيش، حتى في أضعف الأمور، بإنشاء نادٍ لأبنائهم... وإنشاء حديقة للصغار؟ أين دور هذه الشركات في خدمة مجتمع بوشر، وتقديم الوظائف لأبنائهم... وترميم منازلهم؟

أين أنتَ عن هؤلاء الشرفاء الصابرين الشاكرين يا وطن!