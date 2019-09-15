الأحد, 15 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

عبر البوابة الإلكترونية للوزارة

"البلديات": إنجاز 38271 معاملة حتى شهر أغسطس 2019

الأحد 15 سبتمبر 2019 07:18 م بتوقيت مسقط

"البلديات": إنجاز 38271 معاملة حتى شهر أغسطس 2019

 

مسقط – الرؤية

أكدت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أنَّ عدد المُعاملات الإلكترونية التي تمَّ إنجازها عبر البوابة الإلكترونية "إنجاز"، والمتعلقة بخدمات الشؤون الفنية الإلكترونية حتى شهر أغسطس لعام 2019م، بلغ (38271)  معاملة بمختلف المحافظات الواقعة تحت نطاق إشرافها.

وقد اعتلى طلب مُعاملة إباحة بناء كبرى سلم الطلبات المُنجزة بعدد (16692) مُعاملة، تلاه طلب تصريح الشروع في البناء بواقع (9215) معاملة، ثم طلب توصيل خدمات لمبنى قائم بعدد (3461) معاملة.

أما في المعاملات المنجزة على مستوى المحافظات، فقد سجلت محافظة جنوب الباطنة أكبر عدد للمعاملات المنجزة بواقع (8491) معاملة، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد (7486) مُعاملة، ثم محافظة الداخلية (6499) معاملة، بعدها محافظة جنوب الشرقية بـ (5007) معاملات، ومحافظة شمال الشرقية بواقع (4870) معاملة.

وتواصل الوزارة جهودها في استكمال مشاريع خطة التحول الإلكتروني سعيًا نحو مواكبة التقنية الحديثة وتوفير الخدمات للمستفيدين بكل سهولة ويسر، حيث قامت الوزارة ضمن مشروع التراخيص البلدية والمائية بتشغيل خدمات الشؤون الفنية كالإباحات وتصاريح حفر وخدمة توصيل خدمات لمبنى قائم وغيرها من الخدمات التي تتعلق بهذا المجال، وقد تم استضافة هذا المشروع في نظام السحابة الحكومية (g-cloud) بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات وتعتبر الوزارة من الجهات الأولى التي تستضيف المشروع على هذا النظام.

وتقوم الوزارة حاليًا بالتشغيل التجريبي لنظام التراخيص المائية ببلدية سمائل بمحافظة الداخلية وبلدية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، على أن يتم تشغيل النظام وتعميمه على جميع ولايات السلطنة فور ضمان سير عمل النظام بالشكل المطلوب. كما تمَّ تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بترقية البنية التحتية للوزارة وتعزيز أمن المعلومات الإلكترونية.

ويأتي تنفيذ مشاريع خطة التحول الإلكتروني في إطار التزام الوزارة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات كنهج لتقديم الخدمات ودعماً منها للمبادرات التقنية والمشاريع التي تساهم في تطوير الخدمات البلدية والمائية، وتحسين جودتها، وكذلك لتسهيل الحصول عليها.

كما تسعى الوزارة من خلال تقديم هذه الخدمات وإتاحتها عبر البوابة الإلكترونية إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستفيدين والحصول عليها عبر بوابة الخدمات البلدية والمائية للوزارة "إنجاز"، وبوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وكذلك من خلال مراكز "سند" للخدمات والمكاتب الاستشارية.

يشار إلى أن نظام الشؤون الفنية جاء كمرحلة أولى من مشروع التراخيص البلدية والمائية للوزارة فيما تتضمن المرحلة الثانية نظام التراخيص المائية، والعمل جار على استكمال المراحل الأخرى لمشروع التراخيص البلدية والمائية والمتعلقة بتشغيل التراخيص الصحية ونظام خدمة المراجعين ونظام الأجهزة الذكية وفق البرنامج الزمني المعد لذلك.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 يونيو 2016

إنجاز أكثر من 12 ألف معاملة تجارية وصناعية في محافظة الظاهرة العام الماضي

المزيد

26 نوفمبر 2016

إنجاز 2314 معاملة إفراج عن شحنات سيارات وتصديق 570 شهادة مطابقة خليجية

المزيد

22 مايو 2016

إنجاز أكثر من 20ألف معاملة تجارية وصناعية بمحافظة الداخلية خلال العام الماضي

المزيد

02 سبتمبر 2019

ملحق مراجعــــات - أغسطس 2019

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اتفاقية بين "مدائن" و"نافذ" لبناء نظام تحكم لإدارة دخول المدن الصناعية

الاقتصاد - محلي

إعلان إجمالي عدد الناخبين في "الشورى".. وصلالة تتصدر والسنينة الأقل

عمان - الدولة والشورى

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

حوادث مراكز الترفيه تدق ناقوس الخطر تجاه إجراءات الأمن والسلامة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعطل إمدادات النفط السعودية بعد الهجوم على "أرامكو"

دولي - أخبار

50 عارضا و50 متحدثا دوليا في انطلاق مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية.. غدا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة