"الزبير" تكرم حُكام بطولات "ميتسوبيشي" المدرسية لكرة اليد

مسقط – الرؤية

كرَّمت مؤسسة الزبير الحكام والمدربين المشاركين في بطولات ميتسوبيشي المدرسية لكرة اليد تقديرا للدور الكبير الذي ساهموا به في إنجاح هذه البطولة من خلال إدارتهم لمجريات المباريات في جميع بطولات ميتسوبيشي وتدريب اللاعبين المشاركين من مختلف المدارس المشاركة على أساسيات كرة اليد مما ساهم في ظهور البطولة بالمستوى الراقي من الأداء والانضباط من قبل اللاعبين المشاركين.

وبلغ عدد المدارس المشاركة 24 مدرسة موزعة على 6 محافظات وهي مسقط وصحار وصور ونزوى وصلالة والبريمي فيما بلغ عدد اللاعبين أكثر من 312 لاعبا من مختلف المراحل السنية. وانطلقت هذه البطولة خلال الفترة من سبتمبر إلى أبريل من العام الجاري، وشارك في تنظيمها مؤسسة الزبير والشركة العامة للسيارات الوكيل الرسمي لميتسوبيشي وبالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة اليد ومن خلال التنسيق مع المديريات العامة للتربية والتعليم في كل محافظة.

وأكد الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد أن تكريم الحكام المشاركين في بطولات ميتسوبيشي المدرسية يأتي تقديرا لدورهم الملموس في إنجاح هذه البطولة وظهورها بالمظهر اللائق والذي بدوره أنعكس بشكل كبير على المستوى الفني الذي ظهرت عليه البطولات سواء من خلال المنافسة والإقبال بين المدارس المشاركة أو من خلال مستويات الطلاب المشاركين في اللعبة.

وأشار الشحري إلى أنَّ البطولة ساهمت في رفد المنتخبات الوطنية بمجموعة من اللاعبين المهاريين في لعبة كرة اليد والقادرين على تمثيل السلطنة في المحافل الخارجية. وقال الشحري: إن التزام مؤسسة الزبير في دعمها وتبنيها لمناشط الاتحاد العماني لكرة اليد ساهم في إيجاد قاعدة عريضة من اللاعبين والجماهير المحبة لهذه الرياضة والذي بدوره ساهم باكتشاف مجموعة كبيرة من المواهب الرياضية. ويسعى الاتحاد في الوقت الحالي إلى الاهتمام بالمواهب المكتشفة من هذه البطولة وصقلها من خلال الأندية المنتشرة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وذلك من أجل تأهيلهم وتدريبهم لالتحاقهم بأنديتهم المحلية.

ومن جانبه قال فيصل بن علي المنذري مدير الاتصالات المؤسساتية بمؤسسة الزبير: تجمعنا شراكة استراتيجية مع الاتحاد العماني لكرة اليد، وحققنا من خلال هذه الشراكة العديد من الإنجازات، ومن ضمنها إيجاد قاعدة كبيرة من النشء من ممارسي كرة اليد والمنتشرين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة. وأضاف: بأن الشراكة مع الاتحاد العماني لكرة اليد ساهم بشكل كبير في توعية المجتمع بأهمية الرياضة بشكل عام وإيجاد جيل من الشباب المتمرسين للعبة كرة اليد، ونسعى من خلال هذه الشراكة الى الاهتمام بالنشء في لعبة كرة اليد وذلك باعتبارهم المصدر الرئيسي في رفد الأندية المحلية.