الأحد, 15 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"الزبير" تكرم حُكام بطولات "ميتسوبيشي" المدرسية لكرة اليد

الأحد 15 سبتمبر 2019 07:03 م بتوقيت مسقط

"الزبير" تكرم حُكام بطولات "ميتسوبيشي" المدرسية لكرة اليد

 

مسقط – الرؤية

كرَّمت مؤسسة الزبير الحكام والمدربين المشاركين في بطولات ميتسوبيشي المدرسية لكرة اليد تقديرا للدور الكبير الذي ساهموا به في إنجاح هذه البطولة من خلال إدارتهم لمجريات المباريات في جميع بطولات ميتسوبيشي وتدريب اللاعبين المشاركين من مختلف المدارس المشاركة على أساسيات كرة اليد مما ساهم في ظهور البطولة بالمستوى الراقي من الأداء والانضباط من قبل اللاعبين المشاركين.

وبلغ عدد المدارس المشاركة 24 مدرسة موزعة على 6 محافظات وهي مسقط وصحار وصور ونزوى وصلالة والبريمي فيما بلغ عدد اللاعبين أكثر من 312 لاعبا من مختلف المراحل السنية. وانطلقت هذه البطولة خلال الفترة من سبتمبر إلى أبريل من العام الجاري، وشارك في تنظيمها مؤسسة الزبير والشركة العامة للسيارات الوكيل الرسمي لميتسوبيشي وبالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة اليد ومن خلال التنسيق مع المديريات العامة للتربية والتعليم في كل محافظة.

وأكد الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد أن تكريم الحكام المشاركين في بطولات ميتسوبيشي المدرسية يأتي تقديرا لدورهم الملموس في إنجاح هذه البطولة وظهورها بالمظهر اللائق والذي بدوره أنعكس بشكل كبير على المستوى الفني الذي ظهرت عليه البطولات سواء من خلال المنافسة والإقبال بين المدارس المشاركة أو من خلال مستويات الطلاب المشاركين في اللعبة.

وأشار الشحري إلى أنَّ البطولة ساهمت في رفد المنتخبات الوطنية بمجموعة من اللاعبين المهاريين في لعبة كرة اليد والقادرين على تمثيل السلطنة في المحافل الخارجية. وقال الشحري: إن التزام مؤسسة الزبير في دعمها وتبنيها  لمناشط الاتحاد العماني لكرة اليد ساهم في إيجاد قاعدة عريضة من اللاعبين والجماهير المحبة لهذه الرياضة والذي بدوره ساهم باكتشاف مجموعة كبيرة من المواهب الرياضية. ويسعى الاتحاد في الوقت الحالي إلى الاهتمام بالمواهب المكتشفة من هذه البطولة وصقلها من خلال الأندية المنتشرة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وذلك من أجل تأهيلهم وتدريبهم لالتحاقهم بأنديتهم المحلية.

 

ومن جانبه قال فيصل بن علي المنذري مدير الاتصالات المؤسساتية بمؤسسة الزبير: تجمعنا شراكة استراتيجية مع الاتحاد العماني لكرة اليد، وحققنا من خلال هذه الشراكة العديد من الإنجازات، ومن ضمنها إيجاد قاعدة كبيرة من النشء من ممارسي كرة اليد والمنتشرين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة. وأضاف: بأن الشراكة مع الاتحاد العماني لكرة اليد ساهم بشكل كبير في توعية المجتمع بأهمية الرياضة بشكل عام وإيجاد جيل من الشباب المتمرسين للعبة كرة اليد، ونسعى من خلال هذه الشراكة الى الاهتمام بالنشء في لعبة كرة اليد وذلك باعتبارهم المصدر الرئيسي في رفد الأندية المحلية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 يوليو 2018

"الزبير" تكرم حكام بطولات "ميتسوبيشي" لكرة اليد

المزيد

16 يناير 2018

"الزبير" تنظم بطولة "ميتسوبيشي" المدرسية الثانية لكرة اليد لتنمية المواهب الشابة

المزيد

29 أكتوبر 2018

بطولة ميتسوبيشي الرابعة لكرة اليد تحط رحالها في محافظة شمال الباطنة

المزيد

02 ديسمبر 2018

ختام ناجح لبطولة متسوبيشي المدرسية لكرة اليد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"المؤتمر الدولي العربي" يبحث في مسقط الخطة المستقبلية لتجويد حماية الأطفال من مخاطر سوء المعاملة

المحليات - أخبار

155.2 مليون ريال تداولات عقارية في أغسطس.. وشمال الباطنة في الصدارة

الاقتصاد - محلي

اتفاقية بين "مدائن" و"نافذ" لبناء نظام تحكم لإدارة دخول المدن الصناعية

الاقتصاد - محلي

إعلان إجمالي عدد الناخبين في "الشورى".. وصلالة تتصدر والسنينة الأقل

عمان - الدولة والشورى

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

حوادث مراكز الترفيه تدق ناقوس الخطر تجاه إجراءات الأمن والسلامة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة