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"EV3" تهيئ المسار أمام تشكيل فرق روبوت متخصصة بالبريمي

السبت 14 سبتمبر 2019 07:32 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

أسدل مركز البريمي للابتكار العلمي الستار على برنامج دورة مسابقات الروبوت (EV3)، والتي هدفتْ لنشر كيفية وشروط مسابقات الروبوت على جميع مدارس المحافظة، والقدرة على حل المشكلات والتفاعل مع مُستحدثات التقنية، وإكساب الطلاب المهارات اللازمة للتفكير المنطقي والموضوعي، ودمج مواد تقنية المعلومات والرياضيات والفيزياء في أسلوب التشويق للطلاب. كما هدفت الدورة لتهيئة المعلمين والطلاب ليكونوا مبدعين ومبتكرين في المجتمع، وتهيئة الطلاب للمشاركة في المسابقات العربية والعالمية في مجال تصميم الروبوتات وتحويل الجانب الدراسي العلمي، إلى الجانب العملي، وأخيرا تكوين فريق من الطلاب بقيادة المعلمين لكل مدرسة بمحافظة البريمي.

وقدم الدورة علي بن سالم المقبالي عضو فني امتحانات وشؤون طلاب؛ تطرق فيها بالحديث عن تركيب الروبوت من الكتالوج الموجود بداخل الحقيبة الأساسية، والتعرف على المسابقات للروبوت المندرجة من وزارة التربية والتعليم، ومسابقة تتبع الخط، وتركيب الروبوت لمسابقة السومو، وتركيب الروبوت لمسابقة جمع الكرات، وأخيرا مسابقة جمع الكرات وتحدي عُمان.

ومن نتائج الدورة تكوين فرق متكاملة لكل مدرسة في مسابقات الروبوت المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، واعتماد الفريق المشارك على المعلم بشكل رئيسي، وتكوين مسابقات مستحدثة، والتي تخص محافظة البريمي والقدرة على مواجهة التحديات والمشاكل المتعلقة بالروبوت والمسابقات.

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