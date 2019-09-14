مستشفى خولة: حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

مسقط - الرؤية

قال مسؤولون بمستشفى خولة إن حالة الطفل علي اللواتي، الذي تعرض لحادث بمنطقة ألعاب "باونس" عمان، خطيرة. وقد بينت الإشعة إصابة الطفل بكسر في الجمجمة، كما أنه يعاني من بنزيف داخلي وكسر في الكتف والفك والأنف.

وأضاف المسؤولون أن الطفل جاء إلى قسم الطوارئ بمستفى خولة يوم الخميس الماضي بعد أن تعرض لحادث وقوع من مكان مرتفع في أحد مراكز الألعاب بمسقط، وقد تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بوحدة العناية المركزة.

وكان الطفل صاحب العشر سنوات، قد سقط من قمة إحدى ألعاب التسلق، بعد أن دث عطل بعلبة التسلق، فسقط الطفل على رأسه، وتم نقله إلى مستشفى خولة على الفور.