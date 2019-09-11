بنك مسقط يموّل شراء أجهزة تعليمية للجمعية العمانية لمتلازمة داون

مسقط – الرؤية

يتعاون بنك مسقط مع الجمعية العمانية لمتلازمة داون، المسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تطوير وتعزيز دور الجمعية من خلال شراء أدوات وأجهزة إلكترونية تعليمية لتأهيل الأشخاص الذين لديهم متلازمة داون في النطق ولتحسين مهارات التواصل لديهم لتمكنهم من الانخراط مع أفراد المجتمع بشكل فعال، إلى جانب تأهيلهم في مختلف المجالات، وهي العلاج الطبيعي والوظيفي والتربية الخاصة وتعديل السلوك.

وشهد مقر الجمعية الإعلان عن هذا التعاون بحضور عدد من الموظفين والمسؤولين في المؤسستين بحضور ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية. وتهدف المبادرة إلى مد جسر التواصل بين بنك مسقط وكافة المؤسسات والجمعيات ومختلف شرائح المجتمع العماني، خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي يوليها البنك عناية واهتماما كبيرين من خلال طرح العديد من المبادرات والبرامج التي تساهم في تذليل الصعوبات التي قد يواجهونها وتساعدهم على الاندماج في أنشطة وفعاليات المجتمع.

وقال طالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط: سعداء بهذا التعاون مع الجمعية العمانية لمتلازمة داون الأمر الذي مكننا من المساهمة في تعزيز دورها في الرقي بالخدمات المقدمة لهذه الفئة من خلال توفير مختلف الأجهزة والأدوات المتخصصة والتي تساعدهم في رفع مهاراتهم وتسهل دمجهم مع أقرانهم في المجتمع، مؤكدا المخمري مواصلة بنك مسقط تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج المجتمعية المستدامة، إضافة إلى المساهمة في العديد من الأنشطة المجتمعية بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والتي تحقق العديد من الأهداف الإنسانية، وتؤكد حرص بنك مسقط على تعزيز كافة الجهود التي تبذل في هذا المجال.

وقدم علي بن عبدالله بن علي بن يوسف، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لمتلازمة داون، الشكر والتقدير لإدارة بنك مسقط على التعاون مع الجمعية من خلال هذه المبادرة التي تؤكد أن البنك رائد ومتميز في مجال المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أن هذه المبادرة مهمة للجمعية وستساهم في تعزيز الخدمات التي يجري تقديمها لأعضاء الجمعية، إضافة إلى دور الأجهزة المقدمة في الحصص التدريبية والتأهيلية وتطوير عملية التواصل مع المجتمع وأثنى على جودة الأجهزة والأدوات التي تعد متطورة على مستوى العالم.