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"الأزرق" الكويتي يتعثر أمام أستراليا في ركلة بداية قوية لـ"الكنغر"

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 05:55 م بتوقيت مسقط

"الأزرق" الكويتي يتعثر أمام أستراليا في ركلة بداية قوية لـ"الكنغر"

< تصريحات الكرواتي روميو جوزاك ترفع توقعات "إقالته"

الكويت - الوكالات

من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة خبر إقالة أو استقالة الكرواتي روميو جوزاك مدرب منتخب الكويت، بعد الخسارة من أستراليا، فضلا على  تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة.

جوزاك قال: أعتقد أننا فشلنا في مسألة التجهيز الذهني للاعبين. لقد بالغنا في الاحتفال عقب الفوز على النيبال 7-صفر. بدأنا نسمع التأهل لكأس العالم بعد الفوز في المباراة الأولى. علينا أن نعود لأرض الواقع ونجيب عن السؤال: هل لدينا ملعب خاص يتدرب عليه المنتخب الكويتي؟ هل يمتلك المنتخب الكويتي مقومات التطور؟ وأضاف: متى سنُدرك أننا بحاجة لدوري محترفين. معظم الدول تحولت من مرحلة الهواية لطور الاحتراف. ونحن شارفنا على نهاية  2019 دون جديد.

وبسؤاله من أحد الصحفيين حول تجهيز ظهير أيمن وأيسر، قال: تسألني عن تجهيز ظهير أيمن وأيسر ونحن لا نمتلك ملعبا خاصا نتدرب عليه في واحدة من أغنى دول العالم.

ومن الأرجح أن  يمنح الاتحاد الكويتي لكرة القدم مهمة قيادة المنتخب الأول لأحد المدربين الوطنيين، وربما يكون عبدالعزيز حمادة عضو اللجنة الفنية أقرب المرشحين لنيل المنصب حال إقالة منتظرة لروميو جوزاك.

وفي المقابل، أشاد غراهام آرنولد مدرب منتخب أستراليا بالبداية القوية التي حققها فريقه، وقال آرنولد بعد المباراة: أعتقد أن الشوط الأول كان ممتازاً، فقد دخلنا المباراة برغبة في التفوق وضغطنا على المنافس بصورة جيدة، وقد عملنا بشكل ممتاز ولم نسمح للفريق المقابل بصنع أي فرصة، ثم في الشوط الثاني بكل وضوح كان المستوى أقل. وأضاف: عقلية اللاعبين كانت رائعة، ولكن في مثل هذه الظروف يمكن ملاحظة تأثير الإرهاق، وأعتقد أن التبديلات الثلاث التي قمنا بها صنعت فارقاً كبيراً.

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