مَــرْيَــمُ

سميرة الزغدودي | تونس

إِنّكِ الأغْلَى وكُلٌّ يعْلمُ

هَلْ تُدَانَى فِي السَجَايَا مَرْيَمُ

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أَنْتِ تِرْيَاقٌ لٍآلاَمِ الدُّنَا

كُلَّمَا اَشْقَى لَدَيْكِ البَلْسَمُ

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أَنتِ نَبعٌ مِن حَنَانٍ رَاقٍ لِي

مِثْلَمَا رَاقَت لِحَاجٍ زَمزَمُ

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ارْقُصِي حَوْلِي كزَهْرٍ ماَئِسٍ

وانْثُرِي عِطْرَا فَأنْتِ المَيْسَمُ

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أَنْتِ قِندِيلُ الهَوَى أَنَّى سَعَى

يَخْتَفِي دَاءٌ ويَفنَى المُؤْلِمُ

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غَرِّدِي لَحنَ الوَفَا عُصْفُورَتِي

وانثُرِي طُهْرا بِه يَشْدُو الفَمُ

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كُلّمَا أصْغَيْتُ أَنْشَى مَسْمَعِي

صَادِقُ القَوْلِ الذِي لاَيُسْأَمُ

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عَيْنُكِ الحَوْرَاءُ شَعَّتْ بَهْجَةً

لَم تَكُنْ عنْدِي وَمِنكِ المَقْدَمُ

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مِن مُحَيَّاكِ السَّنَا قَد ضَاءَ لِي

كُلُّ دَرْبِ فَاستَحَالَ المُظْلِمُ

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سَقْسِقِي حَولِي بهَمْسٍ رَائِقٍ

مِنْ رُقِيِّ اللُفظِ جَادَ المَبسَمُ

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ثغْرُكِ البَسَّامُ حَاكَى فَرْقَدًا

ضَاءَ فاحْتَارَتْ تُدَانِي الأَنْجُمُ

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غَرِّدِي عُصْفُورَتِي حَوْلِي فَمَا

غَيرَ رَاقِي اللَّفْظِ يَحْوِي المُعْجَمُ

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أَيقِظِي الدُّنْيَا عَلَى كَفِّ الرِّضَا

واحْمُدِي رَبِّي فَذَاكِ المُنْعِمُ

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إِنْ نَأيْنَا ذَا المُحَيَّا مَلْمَحًا

فَالتَّدَانِي الحَقُّ يَحْوِيهِ الدَمُ

//

ضَوِّئِي حَوْلِي لِتَرقَى غِبطَتِي

مَاسَناءُ البَيْتِ إِلاَّ مَرْيَمُ

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اِملَئِي الإبْريِقَ عِلْمَا نَافِعَا

وارتَقِي حَيْثُ اسْتُطِيبَ المَغْنَمُ

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ذَاقَ قَلبِي كَوْثَرًا فِي جَنَّتِي

حِينَ زِنْتِ البَيْتَ رَاقَ المَطْعَمُ

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فَاحَتْ الأشْعَارُ مِنِّي عَنْبَرًا

فَازْدَهَى شِعْرِي وَأَنْتِ المُلْهِمُ

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رُمْتِ أَعْلَى قِمَّةٍ عِلْمِيَّةٍ

مِثْلَمَا يَرْقَى الأَعَالِي الهَيْثَمُ