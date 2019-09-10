"التصفيات الآسيوية": كميل حسان يهدي البحرين صدارة المجموعة الثالثة.. و"الفدائي" يسقط أمام سنغافورة

عواصم - الوكالات

تغلب المنتخب البحريني بصُعوبة على مُضيفه منتخب كمبوديا (1-صفر)، أمس الثلاثاء، على ملعب "أولمبيك ستاديوم"، في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المزدوجة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

ويدين المنتخب البحريني بالفضل في هذا الفوز للاعبه كميل حسان الأسود الذي سجل هدف الحسم بالدقيقة 77.. ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، وتجمد رصيد منتخب كمبوديا عند نقطة واحدة في المركز الرابع. واعتلى منتخب سنغافورة، صدارة المجموعة الرابعة لتصفيات المونديال، بعد الفوز الثمين أمس على فلسطين 2-1.

ورفع منتخب سنغافورة رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بعد تعادله السابق أمام اليمن 2-2، بينما تراجع المنتخب الفلسطيني للمركز الثاني برصيد 3 نقاط، من فوز وخسارة. ولم يقدم المنتخب الفلسطيني العرض المنتظر منه، بعد الأداء القوي الذي ظهر عليه أمام أوزبكستان في اللقاء الماضي، فاستهل المباراة بأداء مهتز أثمر عن الهدف الأول لسنغافورة في الدقيقة الثالثة، عبر اللاعب محمد شاكر.

ورغم حالة الارتباك التي ظهر عليها المنتخب الفلسطيني، وغياب معظم اللاعبين عن مستواهم، إلا أنهم نجحوا في إدراك التعادل سريعا عبر المدافع ياسر حمد. عادت سنغافورة وسجلت الهدف الثاني بضربة رأسية من ركنية عن طريق محمد صفوان بحر الدين، لينتهي الشوط الأول بتقدم المضيف 2-1، وهي نفس النتيجة التي انتهى عندها اللقاء دون أن تجدي محاولات فلسطين لادراك التعادل في الشوط الثاني.

واستهلَّ مُنتخب إيران مشواره في التصفيات بالفوز على هونج كونج 2-صفر، أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. وتقدم سردار أزمون بهدف لإيران في الدقيقة 23 ثم أضاف كريم أنصاري الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وخاض منتخب إيران مباراته الأولى في التصفيات ليحصد أول 3 نقاط محتلا المركز الثاني، وتوقف رصيد هونج كونج عند نقطة واحدة من مباراتين في المركز الأخير.

واستهلت اليابان مشوارها بالفوز على مضيفتها، ميانمار 2/صفر، أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة. وتقدم شويا ناكاجيما بهدف لليابان في الدقيقة 16 ثم أضاف تاكومي مينامينو الهدف الثاني في الدقيقة 26. وخاض منتخب اليابان مباراته الأولى في التصفيات ليحصد أول 3 نقاط، محتلا المركز الثاني، وظلت ميانمار في المركز الأخير بدون رصيد بعد خسارتها للمرة الثانية على التوالي.

وعاد المنتخب الإماراتي بفوز مهم من مستضيفه منتخب ماليزيا 2-1، أمس، لتحصل على أول 3 نقاط، واحتلت المركز الثاني في المجموعة السابعة، وبفارق الأهداف عن ماليزيا في المركز الثالث. وأحرز محمد شفيق هدفا مبكرا قبل مرور الدقيقة الأولى، برأسية قوية مستغلا المركز والتغطية الخاطئة لخط دفاع الإمارات.

وتمكن المنتخب الإماراتي من تسجيل هدف التعادل برأسية علي مبخوت في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1- 1. وتحسَّن أداء الإمارات مع بداية الشوط الثاني وتمكن علي مبخوت من خطف هدف ثاني للمنتخب الإماراتي من هجمة مرتدة وبمجهود فردي في الدقيقة 75. ورد قائم مرمى الإمارات، تسديدة قوية لسافوي، لاعب ماليزيا في الدقيقة 79، وجاءت الدقائق الأخيرة مثيرة وقوية من المنتخبين، وحافظ المنتخب الإماراتي على فوزه وأنهى المباراة لصالحه 2-1.

وفاز منتخب تايلاند على إندونيسيا 3-صفر، وخسر غوام من الفلبين 1-4، وخسر منغوليا من طاجيكستان بهدف، وخسر تايوان على ارضه من النيبال 2-صفر.