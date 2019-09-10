"أوريكس" من بنك مسقط يكمل 25 عامًا من مسيرة النجاح

مسقط - الرؤية

أكمل صندوق أوريكس من بنك مسقط 25 عامًا من النجاح المتواصل منذ انطلاقه في عام 1994، وقد حقق الصندوق عائدًا إجماليًا بنسبة 729 في المائة منذ تأسيسه، وظل الصندوق الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعته على مدار جميع الفترات، وفاز بالعديد من الجوائز في مجاله بما في ذلك جائزة ليبر في 2009 و2015 و2016 و2018 و2019.

وقد لفت الأداء القوي للصندوق انتباه المستثمرين مما ساهم في زيادة حجم الصندوق عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد تجاوز حجم الصندوق 115 مليون دولار أمريكي، مما يجعله ثاني أكبر صندوق متمركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما وضع الأداء المتميز صندوق أوريكس في مكانة عالية وقد اعتمدت مؤسسات عالمية أداء الصندوق المتميز في تصنيف الصناديق مثل ليبر، ومديري صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجلة Emerging Market Finance كما تمت الإشادة بأداء الصندوق بسبب استراتيجيته التي تم تكييفها كجزء من عملية استثمار منضبطة يدعمها فريق إدارة قوي وإجراءات قوية لرصد المخاطر.

ويمثل صندوق أوريكس عرضًا استثماريًا جذابًا للمستثمرين على المدى الطويل، وتم إثبات جودة استراتيجية الصندوق على مدى دورات السوق المختلفة. وتعد الرؤى الإقليمية لفريق الإدارة وجودة البحث ومعرفة الشركات المستثمَر فيها من العوامل الرئيسية التي ساهمت في توفير عائدات مستقرة طويلة الأجل للمستثمرين.

ويخضع صندوق أوريكس للرقابة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وهو صندوق مفتوح الأجل كما يقدم الصندوق خيارًا مناسبًا للاستفادة من فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمكن للمستثمرين الاشتراك في الصندوق على أساس يومي بأقل مبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا.

ويمكن للمستثمرين اختيار الاستثمار على أساس شهري عن طريق اختيار "خطة الاستثمار المنهجية"، ويمكن الحصول على نماذج الاشتراك في الصندوق من موقع بنك مسقط أو مكتب خدمات مستثمري الصندوق.