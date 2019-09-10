اجتماع تنسيقي حول الإجراءات القانونية المتعلقة بالأمن البحري

مسقط - الرؤية

عَقَد مركزُ الأمن البحري، صباح أمس، اجتماعاً تنسيقيًّا مع الوكلاء الملاحيين في السلطنة؛ وذلك بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن البحري وإجراءات الوكيل الملاحي حيالها؛ من منطلق حرص المركز على التعاون الدائم والمستمر مع الجهات ذات العلاقة بالأمن البحري؛ وذلك في مواجهة التحديات، ولضمان انسيابية الحركة الملاحية في البحر الإقليمي العماني.

وتمَّ خلال الاجتماع التطرُّق إلى الأحداث المتعلقة بالأمن البحري وواجبات الوكيل الملاحي، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات البحرية وطرق التعاون بين كلِّ الجهات المعنية لمواجهة كافة التحديات البحرية المختلفة.