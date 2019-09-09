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مذكرة تفاهم بين "دليل للنفط" و"تنمية نفط عُمان" و"عمان للطيران"

الإثنين 09 سبتمبر 2019 05:25 م بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم بين "دليل للنفط" و"تنمية نفط عُمان" و"عمان للطيران"

 

مسقط - الرؤية

وقعت دليل للنفط بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان وأكاديمية عُمان للطيران مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل الكوادر العمانية في مجال تدريب الطيران توافقاً مع برنامج الأهداف الوطنية، وتعد هذه الخطوة مسارا لتشجيع المواهب الوطنية في أخذها دورها في بناء الوطن في جميع المجالات المختلفة ولاسيما مجال تدريب الطيران، استجابة لتوجيهات وزارة النفط والغاز وضمن الجهود المبذولة لتحقيق القيمة المحلية المضافة، واتساقا مع إستراتيجية الأكاديمية لإحلال الكوادر العمانية في الوظائف الفنية المختلفة.

ووقع الاتفاقية عن شركة دليل للنفط تشانغ جيانلي، المدير العام التنفيذي وعبدالله الشنفري، نائب المدير العام التنفيذي، والمهندس عبد الأمير العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة عن شركة تنمية نفط عمان، في حين وقعها من جانب أكاديمية عمان للطيران الطيار عبدالله بن مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

وبموجب الاتفاقية ستقوم الجهات الموقعة بتوحيد جهودها في تمويل برنامج تأهيل مدربي الطيران للعمانيين، وسيجري دعم البرنامج من خلال الموردين تحت إشراف الجمعية العمانية للخدمات النفطية (OPAL) بالإضافة لأكاديمية عمان للطيران.

وقال الدكتور هلال الصواعي، رئيس فريق القيمة المحلية المضافة بشركة دليل: إن كافة الأطراف المعنية حريصة على تسخير إمكاناتها ومواردها لدعم مهارات الشباب العماني كعناصر منتجة في صفوف القوى العاملة كل في نطاق مسؤولياته. والذي سيساهم تباعاً في تعزيز النمو الاقتصادي تباعا.

وقال المهندس عبد الأمير العجمي، المدير التنفيذي للشوؤن الخارجية والقيمه المضافة: سُعداء بمشاركة دليل للنفط في برنامج التدريب المقرون بالتوظيف ورفد قطاع الطيران بالمهارات اللازمة. كما دعمنا مؤخرا قطاع الطيران في العديد من برامج ومبادرات التأهيل والتوظيف في هذا القطاع بالشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات؛ حتى نفي بالتزامنا في توفير عدد من فرص العمل في القطاعات المختلفة.

ومن جانبه قال الطيار عبدالله بن مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية عمان للطيران: إن أكاديمية عمان للطيران أول مؤسسة متخصصة في قطاع تدريب الطيران المدني في السلطنة، وتسعى من خلال الشراكة مع كبرى الشركات العالمية كشركة إيرباص هيليكوبترز وشركة CAE  لتقديم أعلى معايير الجودة في تدريب الطيران. وجاء توقيع الاتفاقية بفضل تضافر الجهود من قبل الأكاديمية وشركة دليل للنفط وشركة تنمية نفط عمان لتأهيل وتوظيف المواهب العمانية والتي ستلعب الدور الأكبر في دفع عجلة التنمية تماشياً مع إستراتيجية الأكاديمية ورؤية السلطنة ٢٠٤٠.

 

 

 

 

 

 

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