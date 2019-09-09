عماني يفوز بجائزة "عبد الحميد شومان للباحثين العرب"

مسقط - العمانية
فاز الدكتور سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب للدورة 37 لعام 2019 في حقل "العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية" عن موضوع "استراتيجيات تطوير واقع التعليم في الوطن العربي"
الإثنين 09 سبتمبر 2019 04:31 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
فاز الدكتور سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب للدورة 37 لعام 2019 في حقل "العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية" عن موضوع "استراتيجيات تطوير واقع التعليم في الوطن العربي"
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