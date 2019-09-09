أربعون حُزنًا

زينب عقيل| لبنان
من يسأل الغُيّابَ عن سفرِ؟!
طالَ احتراقُ الّلونِ بالصّوَرِ
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وعيونُنا السّمراءُ قاحلةٌ
هل يُشفقُ الغيّابُ بالبَصَرِ؟!
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يا شمعنا المذبوح بالمطَرِ
خلف الضّبابِ ودمعةِ القَمَرِ
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يا سيّدي ماذا نقولُ لمن
سكنَ القلوبَ وجادَ بالعِبَرِ
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نحن انتحارُ الضّوءِ في أفقٍ
يحتاجُ عطفَ الرّيحِ بالشّجرِ
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نحنُ الضّياعُ وظلّنا ضجِرٌ
إنساننا يبتلُّ بالطّفَرِ
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موسى وكفُّ الشّوقِ متعبةٌ
رُدّ الحياةَ إلى لمى الوَتَرِ
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تدري لمحتُ يديكَ في غسَقٍ
تدعو لنا بالحبِّ والثّمَرِ
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وقرأتُ عن طيرٍ تُحرّقُهُ
شمسٌ فلا تفنيهِ بالأثَرِ
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ورأيتُ فيك سفين أُمّتِنا
ترمي حبالَ العومِ بالفِكَرِ
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يا يوسفُ الصّدّيقُ هل تعبتْ
عيناكَ من تجريحةِ القدرِ؟!!
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لم يفهموكَ رموكَ مفترشًا
بئرَ الغيابِ وسكّةَ الخطرِ
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وأنا انتظرتُكَ عند مُفترقٍ
بين الوداعِ ورمشةِ الخَبَرِ