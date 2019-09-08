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السُكر يتسبب في 14 حالة وفاة مرورية.. و2802 حادث خلال 2018

الأحد 08 سبتمبر 2019 08:45 م بتوقيت مسقط

السُكر يتسبب في 14 حالة وفاة مرورية.. و2802 حادث خلال 2018

 

الرؤية - أحمد الجهوري

أظهرت إحصاءات أن حالات السكر تسببت في وفاة 14 شخصاً في حوادث مرورية بالسلطنة في عام 2018، بزيادة 11 حالة وفاة مقارنة بعام 2017، حيث سلجت وقتئذ 3 وفيات.

وبحسب ما نُشر في الكتاب الإحصائي السنوي 2019 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ عدد الحوادث المروية في عام 2018 الناجمة عن السكر 57 حادثاً وعدد الإصابات 51 إصابة.

وشكلت السرعة أكثر أسباب الوفيات بالحوادث المرورية في السلطنة لعام 2018 بعدد 384 حالة وفاة وعدد 51 إصابة و1634 حادثا، أما فيما يتعلق بالتجاوز فقد تسبب في 70 حالة وفاة و103 حوادث مرورية و138 إصابة. فيما نتج عن الإهمال 64 حالة وفاة من إجمالي 370 حادثا و258 إصابة.

وتسبب سوء التصرف في 59 حالة وفاة وبعدد 379 حادثا مروريا و316 إصابة، كما تسببت عيوب في المركبة بعدد 21 حالة وفاة وبعدد 67 حادثا و70 إصابة، كما إن سبب عدم ترك مسافة الأمان ساهم في وفاة 16 شخصا و166 حادثا مروريا و229 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية في السلطنة 637 حالة وفاة في عام 2018، وبلغ عدد الحوادث 2802 حادث نتج عنها كذلك 2815 إصابة.

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