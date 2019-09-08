برشلونة يخطط لـ"احتكار ميسي" مدى الحياة

مدريد - الوكالات

يُخطِّط نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي ليستمر مع الفريق مدى الحياة. وكانت صحيفة "إل.بايس" الإسبانية كشفت عن وجود بند في عقد ميسي يسمح له بمغادرة النادي الكتالوني مع نهاية أي موسم، حال أراد ذلك، لكن بشرط الرحيل إلى دورٍ من المستويات الأدنى.

ويمتد عقد ميسي (32 عاما) مع برشلونة حتى صيف عام 2021، وقد شارك في 687 مباراة بكل البطولات وسجل 603 أهداف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن هدف إدارة برشلونة تجديد عقد ميسي مع النادي إلى الأبد. وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد أي استعجال لدى إدارة برشلونة لتجديد عقد ميسي، على الرغم من التواصل الدائم بين والده خورخي هوراشيو مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وتثق إدارة برشلونة ببقاء الدولي الأرجنتيني مع الفريق وولائه للنادي، وتريد منحه عقدا دون تحديد مدة نهايته تقديرا لمشواره الكبير مع الفريق. وسيكون ميسي هو الشخص الوحيد الذي يقرر مستقبله في برشلونة والمدة التي يريد أن يستمر باللعب فيها للنادي. وتعتقد إدارة برشلونة أن ميسي سيظل نشطا مع الفريق على الأقل حتى عام 2022 والمشاركة في كأس العالم 2022 عند بلوغه 35 عاما. وتوج ميسي مع برشلونة بـ35 لقبا مختلفا، وحصد أيضا جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات. كما توج بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا عن النسخة الماضية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا.