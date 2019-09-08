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"الفيفا" يرفض طلبا للكويت بتصفيات مونديال قطر

الأحد 08 سبتمبر 2019 01:26 م بتوقيت مسقط

"الفيفا" يرفض طلبا للكويت بتصفيات مونديال قطر

الكويت – الوكالات

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة مباراة الإياب بين المنتخبين الكويتي والنيبالي في الكويت ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر، وكأس آسيا 2023 بحجة عدم تكافؤ الفرص.

وأبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس السبت، الاتحاد الكويتي للعبة، برفض "الفيفا" إقامة المواجهة الثانية في الكويت، علما بأن الأزرق الكويتي تغلب على ضيفه النيبالي الخميس الماضي، بسباعية نظيفة، في مباراة الذهاب، وذلك في أولى مباريات المنتخبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وكان الاتحاد الكويتي، أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع نظيره النيبالي بشأن إقامة مباراتي الذهاب والعودة في الكويت، إلا أن قرار الاتحاد الدولي تسبب في إلغاء هذا الاتفاق.

ووفقا لذلك، تقام مباراة الكويت ونيبال المقرر لها 19 نوفمبر المقبل في ملعب يحدد لاحقا، وبعد 5 أيام من اللقاء الذي سيجمع الكويت مع تايوان.

 

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