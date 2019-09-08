أبو نبراس البوصافي | مسقط

مرثية في رثاء الأخ العزيز أحمد بن سليمان الريامي من قرية النزار بولاية إزكي والذي وافته المنيه في ليلة الخميس بتاريخ 29 أغسطس2019م.

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مآقي العينِ تسْكبُ في نزارِ

تفيضُ لها الفَيافي والبَراري

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تَدُرُّ الغيْمُ منْ ضَرْعيْ أسَاهَا

سيُولَ الدَّمعِ في أقْسى انْهمارِ

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وتعْصفُ في البُيوتِ رياحُ حزْنٍ

وتيْبَسُ كلُّ أغْصانِ الحِوارِ

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أزيزُ مراجلٍ في نبْضِ قلْبي

وأخْشَى أنْ تُغرِّبَ بانْفِطارِ

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رحيلُ الصَّالحينَ لنا ظلامٌ

كليْلٍ دامسٍ في بطْنِ ضَاري

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كأعْمى حالتي والنَّاسُ حوْلي

وعيْني - قبْلُ- مثلُ لظَى الشَّرارِ

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أجادَ الحزنُ في نقْشِ الرَّزايا

وشرَّدَ كلَّ أفْراحِ الدِّيارِ

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يَموتُ الطيِّبونَ وقدْ تَناسَوْا

بأنَّ عيُونَنا مُزِجتْ بِنارِ

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نخيلُ الحيِّ قدْ أرْختْ ومالتْ

وخِفْتُ سقُوطَها في صحْنِ دارِي

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لقدْ حزِنتْ لحزْنِ عيونِ قلْبي

فيا اللَّهُ هلْ يُطْفى أُوَارِي

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شرابُ البيْنِ مُرٌّ في ظُلوعي

وتشْربُهُ الخلاياَ باصْطِبارِ

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رِياميٌّ على خيْرٍ تَسامَى

بريقُ عيونهِ مثلُ القُماري

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سَماوِيٌ ولكنْ في بِلادي

يجُوبُ بلْمَعةِ الشَّهْمِ المُنارِ

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سراجٌ من نجومٍ في يديْهِ

ومَنْ يَلْقاهُ يهنأُ بافْتِخارِ

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ولسْتُ مُبالغًا يا قوْمُ فيهِ

فحُسْنُ الخلْقِ منْ جنْبيْهِ سَاري

//

فيَا أُمًّا حَنُوناً لا تُراعِي

وصبْراً إنَّ صبْرَكِ في اشْتِهارِ

//

ويا زوْجاً ويا ابْنًا وبِنْتًا

وإخْوانًا معَزَّتُهمْ شِعاري

//

فقيدُكُمُ المُنوّرُ في قلوبٍ

وإنْ في التُرْبِ غُطِّيَ بالخِمارِ

//

لأحْمدَ بنْ سليْمانَ المُرَقَّى

إلى الجنَّاتِ في أحْلى نَهارِ

//

مضىَ شهْمًا إلى ربٍّ رحيمٍ

وأحْسبُ أنَّهُ زاكي الجِوارِ

//

رِياضُ الخلْدِ قدْ طلَبتْ فَتَاها

لذلكَ أسْرعتْ فيهِ الجَوارِي

//

سلامٌ سرْمدِيٍّ منْ لِسَاني

أُغَمِّسُهُ العشيَّةَ في نزارِ