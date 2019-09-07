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اتفاقية شراكة بين "عمانتل" والمُشغل الثالث

السبت 07 سبتمبر 2019 06:24 م بتوقيت مسقط

اتفاقية شراكة بين "عمانتل" والمُشغل الثالث

 

 

مسقط – الرؤية

قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لـ"عمانتل" إن الشركة ترحب بتوقيع الشركة العمانية لاتصالات المستقبل اتفاقية شراكة مع شركة فودافون تمهيدا لانطلاق عمليات المشغل الثالث خلال العام القادم، مؤكدا استعداد الشركة لتوفير البنية الأساسية الواسعة التي تمتلكها عمانتل في مختلف أنحاء السلطنة، إضافة إلى السعات التي تقدمها من خلال شبكتها لكوابل الاتصالات البحرية الدولية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"عمانتل" أن دخول مشغل ثالث إلى القطاع في السلطنة، من شأنه أن يتيح خيارات أكبر للمشتركين، وهو الأمر الذي نوليه منذ البداية عناية فائقة في عمانتل.

 

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