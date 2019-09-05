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لا شيءَ سوى انتماءَاتٍ بائتة

الخميس 05 سبتمبر 2019 09:08 ص بتوقيت مسقط

لا شيءَ سوى انتماءَاتٍ بائتة

 

مياسة دع | سوريا

 

أحجامُكَ..!!

وكم أنَّ خطاكَ مُسبلةٌ على كسورِ فجرِ ,

أو ذاتِ شوقٍ

وعروقِ ؟!!

( .. فأعبرُ ظلالِي وأسمائي وطقوسِي الوعرةِ

إلى قِممِ أجزائِهِ ..)

.

.

 أحجامُكَ المقبلةُ .. إليك!

(.. فأُقبلُ على دمعهِ , ومياهِه القاسيةِ , وحقائقِه

الساهرةِ عليهِ.. لأكفكفَ لهُ آخرَ وعيهِ .. )

*

لا شيءَ سوى انتماءَاتٍ بائتة

وأقدامِكَ التي تفتّحَتْ  

عندَ أوّلِ

ذاكرةٍ 

للعدمِ  ..  

هلّا ارتجلتَ عيوناً وأمطاراً

لتُجرّدني مِن حروقٍ ناعمةٍ

ومآقٍ 

لا تحترق ؟!!..

/

وكمْ أنَّ خُطاكَ في عزِّ عمَاها 

تلمعُ كَـ .. هاوية ,

أُحصيها

كَـ ..وردةٍ

ساخنة !

*

 أحجامُكَ المُسدلةُ إليّ !!

ما أثقلَ عمايَ

أيّهذا المُسدلُ

حتّى

عُمقي !!!!

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