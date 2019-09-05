مياسة دع | سوريا
أحجامُكَ..!!
وكم أنَّ خطاكَ مُسبلةٌ على كسورِ فجرِ ,
أو ذاتِ شوقٍ
وعروقِ ؟!!
( .. فأعبرُ ظلالِي وأسمائي وطقوسِي الوعرةِ
إلى قِممِ أجزائِهِ ..)
.
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أحجامُكَ المقبلةُ .. إليك!
(.. فأُقبلُ على دمعهِ , ومياهِه القاسيةِ , وحقائقِه
الساهرةِ عليهِ.. لأكفكفَ لهُ آخرَ وعيهِ .. )
*
لا شيءَ سوى انتماءَاتٍ بائتة
وأقدامِكَ التي تفتّحَتْ
عندَ أوّلِ
ذاكرةٍ
للعدمِ ..
هلّا ارتجلتَ عيوناً وأمطاراً
لتُجرّدني مِن حروقٍ ناعمةٍ
ومآقٍ
لا تحترق ؟!!..
/
وكمْ أنَّ خُطاكَ في عزِّ عمَاها
تلمعُ كَـ .. هاوية ,
أُحصيها
كَـ ..وردةٍ
ساخنة !
*
أحجامُكَ المُسدلةُ إليّ !!
ما أثقلَ عمايَ
أيّهذا المُسدلُ
حتّى
عُمقي !!!!