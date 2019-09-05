أنشتودةُ الحُـبّ

غزوان ياقوت العراقي | بغداد
في البدءِ كانَ الهوى ديني وإيمـاني
ونورُ ربّي تغشَّى مـلءَ أجفــــــانـي
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مُـذْ قـــــالَ ربُّكَ للأرضينَ انبسـطي
وشقَّقَ الحــزنَ مِنْ صُلبي وانشاني
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مُذْ سافرتْ لهفتي للريحِ وانطلقـتْ
وغنَّتِ الطَّـيُر واشتاقـــتْ لأغصـاني
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مُذْ كنتُ طفلاً وحبُّ الخيرِ يسكنُني
لــو مقلــــةٌ نزفـتْ حزَّتْ بشــرياني
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مُذْ أومضَ النَّجمُ في عليائِهِ جـذلاً
وضجَّ في مُهجتي عطــــــرٌ لألواني
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مُذْ خفْقةِ الطّينِ تَحيا الرُّوحُ في شَغَفٍ
والعشـقُ يملأُ مِــنْ طيبي لإخــواني
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ومُذْ نَمَتْ في رياضِ الحُسِنِ قافيتي
رأيتني نازفـــــــاً والشّعــرُ أدمــاني
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قلبي وهــذي المــآسـي كــمْ تقتِّلُهُ
فرؤيةُ الظُّلـمِ كــمْ عاثتْ بوجـــداني
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أثـورُ لو بَسمةٌ مِنْ ثغرِها غُصِبتْ
لو كانَ ما فـوقَ هذا الكـونِ عاداني
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كرامةُ المرءِ عندي فوقَ عنصرهِ
مــا أجمــــــلَ الحـبَّ نعطيـهِ بتحنانِ
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ما يجــرحُ النَّاسَ مِنْ همٍّ يجرّحُني
كأنَّ حِرمانُ غــيري كانَ حِرمـاني
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هذي الزُّهـورُ وإنْ ماتتْ على ظمأٍ
أسقيتُها ما جرى مِنْ فيضِ أجفاني
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يــا حسرةَ النَّفسِ والآهـاتُ تخنقُها
فـمــوطني اليتمُ مالي موطــنٌ ثانِ
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لو كانتِ الرُّوحُ مثلَ الطَّيرِ قد خلقتْ
لكـنـتُ أســــعدَ إنســــانٍ بإنســـانِ
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وكنتُ أُطـعمُ مِـنْ روحـي لكـلِّ فــمٍ
أو كنتُ وزَّعتني في صحنِ جَوْعَانِ
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وكــنت أنثرُنـي فـــي كـــلِّ مُمْحِلَةٍ
خبزاً ولا أرتجي شكـــراً لإحـساني
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أعطـي بـلا ثمـنٍ أسـقي بـلا مـننٍ
وأنثرُ الحـــبَّ نبراســـاً بألحـــــاني
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لا أحـملُ الحـقدَ فالأحقـادُ منقصةٌ
أنا المُـــــبَرأُ مِنْ عـيبٍ ونقصــــانِ