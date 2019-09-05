أنشتودةُ الحُـبّ

غزوان ياقوت العراقي | بغداد

في البدءِ كانَ الهوى ديني وإيمـاني

ونورُ ربّي تغشَّى مـلءَ أجفــــــانـي

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مُـذْ قـــــالَ ربُّكَ للأرضينَ انبسـطي

وشقَّقَ الحــزنَ مِنْ صُلبي وانشاني

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مُذْ سافرتْ لهفتي للريحِ وانطلقـتْ

وغنَّتِ الطَّـيُر واشتاقـــتْ لأغصـاني

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مُذْ كنتُ طفلاً وحبُّ الخيرِ يسكنُني

لــو مقلــــةٌ نزفـتْ حزَّتْ بشــرياني

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مُذْ أومضَ النَّجمُ في عليائِهِ جـذلاً

وضجَّ في مُهجتي عطــــــرٌ لألواني

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مُذْ خفْقةِ الطّينِ تَحيا الرُّوحُ في شَغَفٍ

والعشـقُ يملأُ مِــنْ طيبي لإخــواني

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ومُذْ نَمَتْ في رياضِ الحُسِنِ قافيتي

رأيتني نازفـــــــاً والشّعــرُ أدمــاني

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قلبي وهــذي المــآسـي كــمْ تقتِّلُهُ

فرؤيةُ الظُّلـمِ كــمْ عاثتْ بوجـــداني

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أثـورُ لو بَسمةٌ مِنْ ثغرِها غُصِبتْ

لو كانَ ما فـوقَ هذا الكـونِ عاداني

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كرامةُ المرءِ عندي فوقَ عنصرهِ

مــا أجمــــــلَ الحـبَّ نعطيـهِ بتحنانِ

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ما يجــرحُ النَّاسَ مِنْ همٍّ يجرّحُني

كأنَّ حِرمانُ غــيري كانَ حِرمـاني

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هذي الزُّهـورُ وإنْ ماتتْ على ظمأٍ

أسقيتُها ما جرى مِنْ فيضِ أجفاني

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يــا حسرةَ النَّفسِ والآهـاتُ تخنقُها

فـمــوطني اليتمُ مالي موطــنٌ ثانِ

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لو كانتِ الرُّوحُ مثلَ الطَّيرِ قد خلقتْ

لكـنـتُ أســــعدَ إنســــانٍ بإنســـانِ

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وكنتُ أُطـعمُ مِـنْ روحـي لكـلِّ فــمٍ

أو كنتُ وزَّعتني في صحنِ جَوْعَانِ

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وكــنت أنثرُنـي فـــي كـــلِّ مُمْحِلَةٍ

خبزاً ولا أرتجي شكـــراً لإحـساني

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أعطـي بـلا ثمـنٍ أسـقي بـلا مـننٍ

وأنثرُ الحـــبَّ نبراســـاً بألحـــــاني

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لا أحـملُ الحـقدَ فالأحقـادُ منقصةٌ

أنا المُـــــبَرأُ مِنْ عـيبٍ ونقصــــانِ