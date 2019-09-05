الخميس, 05 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أنشتودةُ الحُـبّ

الخميس 05 سبتمبر 2019 09:07 ص بتوقيت مسقط

أنشتودةُ الحُـبّ

 

غزوان ياقوت العراقي | بغداد

 

في البدءِ كانَ الهوى ديني وإيمـاني

                        ونورُ ربّي تغشَّى مـلءَ أجفــــــانـي

//

مُـذْ قـــــالَ ربُّكَ للأرضينَ انبسـطي

                       وشقَّقَ الحــزنَ مِنْ صُلبي وانشاني

//

مُذْ سافرتْ لهفتي للريحِ وانطلقـتْ

                       وغنَّتِ الطَّـيُر واشتاقـــتْ لأغصـاني

//

مُذْ كنتُ طفلاً وحبُّ الخيرِ يسكنُني

                       لــو مقلــــةٌ نزفـتْ حزَّتْ بشــرياني

//

مُذْ أومضَ النَّجمُ في عليائِهِ جـذلاً

                      وضجَّ في مُهجتي عطــــــرٌ لألواني

//

مُذْ خفْقةِ الطّينِ تَحيا الرُّوحُ في شَغَفٍ

                      والعشـقُ يملأُ مِــنْ طيبي لإخــواني

//

ومُذْ نَمَتْ في رياضِ الحُسِنِ قافيتي

                      رأيتني نازفـــــــاً والشّعــرُ أدمــاني

//

قلبي وهــذي المــآسـي كــمْ تقتِّلُهُ

                      فرؤيةُ الظُّلـمِ كــمْ عاثتْ بوجـــداني

//

أثـورُ لو بَسمةٌ مِنْ ثغرِها غُصِبتْ

                     لو كانَ ما فـوقَ هذا الكـونِ عاداني

//

كرامةُ المرءِ عندي فوقَ عنصرهِ

                     مــا أجمــــــلَ الحـبَّ نعطيـهِ بتحنانِ

//

ما يجــرحُ النَّاسَ مِنْ همٍّ يجرّحُني

                      كأنَّ حِرمانُ غــيري كانَ حِرمـاني

//

هذي الزُّهـورُ وإنْ ماتتْ على ظمأٍ

                     أسقيتُها ما جرى مِنْ فيضِ أجفاني

//

يــا حسرةَ النَّفسِ والآهـاتُ تخنقُها

                      فـمــوطني اليتمُ مالي موطــنٌ ثانِ

//

لو كانتِ الرُّوحُ مثلَ الطَّيرِ قد خلقتْ

                     لكـنـتُ أســــعدَ إنســــانٍ بإنســـانِ

//

وكنتُ أُطـعمُ مِـنْ روحـي لكـلِّ فــمٍ

                    أو كنتُ وزَّعتني في صحنِ جَوْعَانِ

//

وكــنت أنثرُنـي فـــي كـــلِّ مُمْحِلَةٍ

                    خبزاً ولا أرتجي شكـــراً لإحـساني

//

أعطـي بـلا ثمـنٍ أسـقي بـلا مـننٍ

                    وأنثرُ الحـــبَّ نبراســـاً بألحـــــاني

//

لا أحـملُ الحـقدَ فالأحقـادُ منقصةٌ

                    أنا المُـــــبَرأُ مِنْ عـيبٍ ونقصــــانِ

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 مايو 2018

جيد أننا نجـونا من الحـب!!

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البكري يكرم المؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي بدول الخليج

الاقتصاد - محلي

59 منشأة فندقية وسياحية بجنوب الشرقية توفر 1322 غرفة و2073 سريرا

الاقتصاد - محلي

26 فرصة للفوز بجوائز مسابقة "في عُمان" لتعزيز السياحة الداخلية عبر "التواصل الاجتماعي"

الاقتصاد - محلي

تتويج "مواصلات" بجائزة التميز في إحلال وتوطين الوظائف

الاقتصاد - محلي

مطار مسقط الدولي يقفز إلى المرتبة 14 على مستوى العالم.. ويحقق توقعات "استراتيجية 2020"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة