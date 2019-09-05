خواطر تربوية.. إدارة السلوك داخل الفصل (22)

حمدي عبد اله أبو سنة | خبير تربوي مصري



(CPSE) ائتلاف علم النفس فى المدارس والتعليم (APA) وتحت رعاية جمعية علم النفس الأمريكية، وفى عام 2015 حدد علماء النفس أفضل 20 مبدأ للتعلم والتعليم وقام مركز التميز فى التعلم والتعليم بجامعة الملك سعود بترجمة هذا البحث ونشره . نتناول ما توصلت إليه البحوث تحت عنوان " كيف يمكن إدارة الفصل بالشكل الأفضل؟ "

إن إقرار النظام فى الفصل لا يحتاج إلى عنف أو تهديد وحيث أن الوقاية خير من العلاج هناك إستراتيجية إستباقية لمنع حدوث المشكلات وهذا أفضل من سلوك رد الفعل لذلك يجب على المعلمين ان يستغرقوا أول أسبوعين من الدراسة لإعداد قواعد للتعامل داخل الفصل وهذا المبدأ ثبت فاعليته مع الكاتب من قلب العملية التعليمية. إن تدريس هذه السلوكيات من بداية العام الدراسي وحتى نهايته هو بمثابة منهج يتم تدريسه على مدار العام الدراسى .

من أهم القواعد التي ينبغي أن يلتزم بها المتعلم داخل الفصل وذلك بالتوافق والمتابعة مع المعلم تحديد الأدوات المطلوبة للحصة وتجهيزها وإحضارها. بالطبع ما يلزم حصة التربية الرياضية مختلف عما يلزم حصة الرياضيات . الجلوس فى المكان المخصص له بحسب المجموعة التي ينتمي لها وكذلك دوره المكلف به داخل المجموعة. عدم مقاطعة المعلم أو الزميل والإنصات. التكلم وقت الفرصة المتاحة والمناسبة. الإحترام التام للآخرين واستخدام لغة حوار مناسبة معهم والتأدب معهم وعدم الشجار. المحافظة على أثاث الفصل والمدرسة والإهتمام بالنظافة العامة وكذلك الشخصية. احترام النظم المدرسية مثل الجدول الزمني فى الطابور الصباحي وبداية ونهاية الحصص المدرسية وكذلك الفسحة. الدخول للفصول بهدوء. استخدام السلم المخصص للمتعلمين فى الصعود أو النزول و الالتزام بجهة السير على اليمين .

عند صياغة هذه القواعد وغيرها يجب أن تكون معقولة ومرنة ومقبولة من الجميع وهذه قواعد العمل وليس لها صلة بقدرات التحصيل الدراسي لكنها مساعدة له. ينبغي على المعلم متابعة الإلتزام بالسلوك الإيجابي وتعزيزه عن طريق المدح والمكافئة وتجاهل السلوك السلبي. إن مدح المتعلمين الذين يسلكون السلوك الطيب له أثر فى أنه يجعل غيرهم يسعون للحصول على نفس المديح. إن الخلفية الثقافية المختلفة للمتعلمين تجعل المعلمين يحرصون على تنمية علاقات داعمة وإيجابية معهم .احترام خلفياتهم الإجتماعية يبني الثقة بين كل المتعلمين وأصحاب المصلحة أيضا. كل هذا يساعد في توفير الفصل الآمن والمدرسة الآمنة وبالتالي مناخ تعلم منتج وإيجابي.

عموما توجد فرضية تقول بأن التعليم موجه فى المقام الأول للمستعدين له وأن بيئة التعلم سوف تتحسن إذا تم إزالة الذين يعيقونه أو يشتتون إنتباه الغير لكننا هنا نسعى لحل المشكلات لهذه الفئات بل والسعي إلى منع وقوع المشكلات. وعلى المعلم الفعال أن يستمر فى استخدام العبارات الإيجابية واحترام الطلبة.



