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بريطانيا: البرلمان "يطوق" جونسون.. و"المُبكرة" تنذر بـ"المربع صفر"

الخميس 05 سبتمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

لندن - رويترز

صوَّت البرلمانُ البريطاني، أمس الأربعاء، بمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لكنَّ جونسون سَعَى لإجراء انتخابات حتى يُصبح مطلَق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج.

وبعد انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون، بعد ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، صوَّت النواب بواقع 329 صوتا مقابل 300 صوت في القراءة الثانية والأهم لمشروع قانون يجبر الحكومة على طلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلا من الخروج دون اتفاق. ووصف جونسون الخطوة التشريعية في مجلس العموم بأنها مُحاولة استسلام للاتحاد الأوروبي، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر، في خطوة قد تحله من أي قيد إذا فاز بالأغلبية.

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