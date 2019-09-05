التربُّع على القمة

تتواصل الإنجازات التي تُحرزها بلادُنا في مختلف المجالات على الصعيد العالمي، وآخرها احتلال مطار مسقط الدولي المركز الرابع عشر دوليًّا من بين 371 مطارا، من حيث جودة الخدمات المقدمة، وبذلك يؤكد المطار تقدُّمه الواثق في المحافل العالمية وبين المطارات الأعلى جودة في خدمة العملاء.

هذا الترتيب الجديد وغير المسبوق تمَّ الإعلانُ عنه في القمة العالمية لتجربة العملاء التي عُقدت في بالي بإندونيسيا، وقد وَصَل المطارُ إلى هذه المرتبة الجديدة بعد أن كان في المركز 74 على فئته.

نحنُ هنا أمام جهود بنَّاءة تكاتفتْ فيها مُختلف مؤسسات الدولة من أجل تطبيق رؤية إستراتيجية تم الإعلان عنها مُسبقا، واستهدفتْ أن يكون المطار ضمن أفضل 20 مطارا على مستوى العالم. وعكست هذه التجربة الفريدة في مطار مسقط الدولي قُدرتنا نحن العمانيين على تحقيق ما نصبو إليه من تطلعات؛ شريطة الاجتهاد في العمل والحرص على أداء على أكمل وجه، وهو ما تجلَّى بوضوح في مُختلف مواقع العمل بالمطار، منذ أن يحط المسافر قدمه في أرض المطار وحتى مُغادرته الأجواء العمانية.