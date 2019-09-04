بلدية ظفار تشرف على (10431) ذبيحة خلال أغسطس الماضي

صلالة - عادل برهام باعمر

تمكن المسلخ المركزي بصلالة التابع لبلدية ظفار خلال شهر أغسطس الماضي من ذبح عدد (10431) ذبيحة، وذلك بعد الكشف عليها بيطرياً والتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض، في إطار دوره الخدمي وأعماله المستمرة وحرصه على صحة وسلامة المستهلك، كما قام المسلخ كذلك بإتلاف (1200) كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، حيث تعمل البلدية على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها في البلدية لضمان صحة وسلامة المستهلكين.

الجدير بالذكر أن المسلخ المركزي مجهز بأحدث الآلات والمعدات وفق معايير فنية عالية الجودة بالإضافة إلى توفير سيارات مخصصة لنقل اللحوم من المسلخ إلى السوق المركزي مزودة بكادر طبي وفني، وتهيب بلدية ظفار بالمواطنين والمقيمين ضرورة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المسلخ حفاظًا على صحتهم.