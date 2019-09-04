"العُمانية لحقوق الإنسان" تُشارك في الاجتماع السنوي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي

مسقط – الرؤية

شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي، ومؤتمر مكافحة الكراهية والتمييز في العاصمة الكورية الجنوبية سول، وترأس الوفد سعادة خالد بن يحيى الفرعي عضو اللجنة، وضم كلا من الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني عضو اللجنة، والمهندس حمود بن سالم السنيدي عضو اللجنة، والفاضل ناصر بن محمد الكندي أخصائي منظمات دولية.

وشهد المحفل حضور عدد من المنظمات الدولية من بينها الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة، واللجنة المعنية بأوضاع المرأة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفرق العاملة التابعة له مثل ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان والأعمال التجارية، وكبار السن، والفريق المعني بأهداف التنمية المُستدامة، بالإضافة إلى بعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء.

وتم خلال الاجتماع استعراض دور المنتدى المالي والإداري خلال العام الماضي، ومناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القارة، كما قدمت "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" عرضًا عن الأعمال التي قامت بها في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان.