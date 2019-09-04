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السفير الأمريكي لدى الكويت: قمة "الأمير – ترامب" ستنهي "أزمة الخليج"

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

السفير الأمريكي لدى الكويت: قمة "الأمير – ترامب" ستنهي "أزمة الخليج"

الكويت - الوكالات

أكد السفير الأمريكي لدى الكويت، لورانس سيلفرمان، أن "الأزمة الخليجية" ستكون حاضرة خلال مناقشات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس دونالد ترامب في 12 من الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، أكد سيلفرمان "موقف بلاده المساند لجهود أمير الكويت في حل تلك الأزمة داخلياً من خلال البيت الخليجي".

وأعرب سيلفرمان، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة قرب انتهاء عمله في الكويت، عن "خيبة أمل الولايات المتحدة من استمرار هذه الأزمة"، متوقعاً قيام الرئيس ترامب والأمير ببحث أفضل السبل لاستعادة وحدة مجلس التعاون.

وبينما كشف أنه سيتم خلال قمة الأمير- ترامب توقيع بعض الاتفاقيات التي بحثت أخيراً في الحوار الاستراتيجي، اعتبر سيلفرمان أن ملف حقوق العمالة المنزلية في الكويت شهد تطوراً ملحوظاً انعكس على موقعها في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأميركية.

 

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