الأربعاء, 04 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

الهند "ترانزيت" العبور العُماني!!

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 05:51 م بتوقيت مسقط

الهند "ترانزيت" العبور العُماني!!
المعتصم البوسعيدي

المعتصم البوسعيدي
المزيد من المقالات
الهند "ترانزيت" العبور العُماني!! محطات: منارة الإسكندرية المشرقة! دورينا.. بين ثعلب "الطاق"، وعنب المزرعة!! عندما يسأل التلميذ معلمه!!

المعتصم البوسعيدي

تتجذَّر العلاقات العُمانية-الهندية إلى عُمقِ التاريخ القديم؛ فقد لعبتْ عُمان -بكلِّ مُسمياتها التاريخية- همزة الوصل بين الحضارات، وكانت كما يقال "ترانزيت" العبور بينها، خاصة فيما يتعلَّق بالحضارة المصرية القديمة، وحضارة بلاد الرافدين والخليج العربي والجزيرة العربية بالعموم من جهة، والحضارة الهندية من جهة أخرى، وهو ما تُؤكِّده العديد من الشواهد والدلائل كالنصوص السومرية والأكادية.

اليوم.. وفي ضفة أخرى، وعبر التصفيات المزدوجة لكأس العالم وأمم آسيا، سيخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أولى خطواته بمواجهة منتخب الهند المتطور، على ملعبه، في مجموعة تبدو نظريًّا في المتناول إذا ما تمَّ استغلال الفرصة التي أتاحتها ظروف مشاركة المنتخب القطري منظم كأس العالم وحامل اللقب الآسيوي، والأمر مُتاح بالرغم من علامات الاستفهام الكبيرة التي رافقت المنتخب بعد الظهور الباهت في مواجهة المنتخب اليمني بعد فترة إعداد خارجية وداخلية لم تخلُ -أيضاً- من علامات تعجُّب.

في كلِّ الأحوال، يجب أن نبدأ المشوار بالعلامة الكاملة من أرض المنتخب الهندي الذي يبدو لي "ترانزيت" العبور للمراحل المتقدمة في التصفيات مع كل الاحترام لبقية منتخبات المجموعة بعيداً عن العنابي القطري، ولا مجال للأعذار أو التبريرات حتى مع تحفُّز المنتخب الهندي الذي لم يعد المنتخب الهزيل في ظل ما تشهده الكرة الهندية من تطوير واستثمارات كبيرة، فالهند -لا شك- دولة عريقة حتى في كرة القدم، وتمتلك كل مقومات النجاح الكبير.

وبعيداً عن الحديث الفني للمنتخب، وافتقاده للحارس الأمين علي الحبسي غير المستدعَى، وإصابة جميل اليحمدي، إلا أن كتيبة الأحمر بقيادة "القيدوم" أحمد مبارك قادرة على إسعاد الجماهير العُمانية المتعطشة للانتصارات وكتابة التاريخ الذي ما زلنا نبحث عنه على المستوى القاري والدولي على حد سواء، والبداية على الرغم من أنَّها ليست الحكم النهائي، لكنها ستعطي مؤشرات رؤية الاتحاد الكروي في اختيار المدرب الهولندي آروين كومان، وما قد يُحدِثه على مستوى الأداء والنتائج في ظل السوداوية التي تطغى على التوقعات.

يبقَى أنَّ الجميع الآن في صفٍّ واحد لدعم المنتخب الوطني في مهمته الجديدة، وهو صفٌّ لا يعني بالضرورة عدم النقد وتفنيد العيوب المتوقعة على مستوى الأداء على وجه التحديد، فيما سيظلُّ الحديث طويلاً عن خيارات المدرب الفنية وفق ما سنشاهده خلال مباراة المنتخب الهندي وحتى الوصول للمحك القوي في مواجهة بطل آسيا، وكما كان لنا الدور البارز في تاريخ الحضارات كوننا حضارة عظيمة، فإن "ترانزيت" العبور الآسيوي للصين 2023م، والعبور المونديالي لقطر 2022م، ستكون انطلاقته -بإذن الله- عبر البوابة الهندية وملعب القائدة الهندية الشهيرة أنديرا غاندي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 سبتمبر 2018

ترانزيت الحياة

المزيد

06 أبريل 2015

الطيران العماني يدشن أولى رحلاته الجوية إلى جوا في الهند

المزيد

29 ديسمبر 2015

تقدير دولي لـ"الطيران العماني" في حفل جوائز شمال الهند للسفر

المزيد

26 نوفمبر 2017

الطيران العماني يرفع الوزن المسموح به في رحلات الهند والفلبين

المزيد

كتاب آخرين

د. صالح الفهدي

كاتب

حمد بن عبد الله بن محمد الحــــوسني

كاتب

د. محمد صالح بني هاني

عبد الله العليان

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالفيديو.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022

رياضة - دولي

بنك الإسكان يوافق على 630 قرضا بقيمة تزيد على 26.8 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات" ينفذ استطلاع ثقة المستهلك حتى 12 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

دفعة جديدة من "حماة الحق" تلتحق بشرطة عمان السلطانية.. وبدء المراحل التدريبية والتطبيقات العملية

المحليات - شرطة

القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي أبرز محاور جلسات مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة