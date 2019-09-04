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إصابات في حادث تصادم بين شاحنة ومركبة على طريق مسقط السريع

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 12:53 م بتوقيت مسقط

إصابات في حادث تصادم بين شاحنة ومركبة على طريق مسقط السريع

مسقط - الرؤية

أشارت شرطة عمان السلطانية إلى وقوع حادث مروري على طريق مسقط السريع.

ونوهت الشرطة لمستخدمي طريق مسقط السريع إلى وقوع حادث تصادم بين مركبة وشاحنة على مخرج جسر الموالح بالاتجاه للخارج، مع وجود مصابين وكثافة مرورية عالية، يرجى الانتباه.

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