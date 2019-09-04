طُرُقات الزّمن الآخر

مصطفى جمعة | ليبيا

أيامنا دقاتٌ

على أبواب لا تُفتح

وتذهب عبر الريح

صرخاتُ النداء

ألايبرح ضفاف الوجع..

ذاك الرحيلُ المكتوم..

معصوب العينين

كأن وقع خطواته

تشي بالقادم

بعد الليل

ليشاركني ماتبقى

من نارٍ بلا ضياء

أويقاسمني برد الغياب

لتمنحني أيها العمر

بعض الوقت

لأكتب كل الأسماء

قبل أن تُمحى وتَسقط

من على جدار الروح..

أريد أن أغادر الكون

صفحة بيضاء

لم تُكتب عليها كلمات الشقاء

لم تخدشها

أظافرُ الليل ..

وتركتها كل الأقلام ..

عذراء

من كل كلمة

ذهبت اُدراج الرياح

ومن كل كلمة

ضاعت هباء

ومن كل كلمة

ضاقت بها السطور

ومن كل كلمة

كتبها العناء

أريد ان أتعرى

من كل اُوراقي

كشجرة اُوغلَت

في الخريف

ونزفت نسغها حروفاً..

وماتت ..

في زمن العراء

أريد أن أبحث

عن طرق أخرى

تؤدي إليك

غير التي تمرّ

عبر صدري

أو أحلّق

عبر زمن آخر

لا يمر من هذا الفضاء..