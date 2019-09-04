دنان معتّقة

د. ريم سليمان الخش | باريس
مخلّقَةً كانت وغيرَ مخلّقةْ
أفي مهجةٍ حمقاءَ أبقى معلقة؟!!
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تمنيتُ لو ظلتْ مع الوقت مضغةً
وتمكث في الأمشاج دهرا مخنّقة
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ولو أنها ذابت فراشاتَ رغبة
على هيكلي النوريّ بالوهج محرقة!!
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تمنيت لو أني أقوم بطعنها
كما تطعنُ الصوفي ذاتٌ مزندقه!!
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تسيلُ على قداس عشقٍ فأنحني
لألعقَ من تلك الدنان المعتّقة
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مغسّلة نفسي بنفسي فتنتشي
وأعتق كالعصفور من جوف بوتقة!!
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على أنّه وجهي وأمشاجه دمي
فلابدّ أنْ أحيا على الوجه ملزقة!!
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ولابدّ أن تشدو عصافيرنا التي
تظلّ على غصن الوئام مزقزقة
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أعود إلى آثار ذبحٍ مقدسٍ
لأرتق أشلاء الفؤاد الممزقة !!!