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دنان معتّقة

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

دنان معتّقة

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

مخلّقَةً كانت وغيرَ مخلّقةْ

أفي مهجةٍ حمقاءَ أبقى معلقة؟!!

//

تمنيتُ لو ظلتْ مع الوقت مضغةً

وتمكث في الأمشاج دهرا مخنّقة

//

ولو أنها ذابت فراشاتَ رغبة

على هيكلي النوريّ بالوهج محرقة!!

//

تمنيت لو أني أقوم بطعنها

كما تطعنُ الصوفي ذاتٌ مزندقه!!

//

تسيلُ على قداس عشقٍ فأنحني

لألعقَ من تلك الدنان المعتّقة

//

مغسّلة نفسي بنفسي فتنتشي

وأعتق كالعصفور من جوف بوتقة!!

//

على أنّه وجهي وأمشاجه دمي

فلابدّ أنْ أحيا على الوجه ملزقة!!

//

ولابدّ أن تشدو عصافيرنا التي

تظلّ على غصن الوئام مزقزقة

//

أعود إلى آثار ذبحٍ مقدسٍ

لأرتق أشلاء الفؤاد الممزقة !!!

 

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