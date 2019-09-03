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"كارمن" تدشن الموسم الجديد لـ"دار الأوبرا السلطانيّة".. 11 سبتمبر

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 09:16 م بتوقيت مسقط

"كارمن" تدشن الموسم الجديد لـ"دار الأوبرا السلطانيّة".. 11 سبتمبر

مسقط- الرؤية

تفتتح دار الأوبرا السلطانية مسقط أبوابها للجمهور في موسمها الجديد (2019- 2020) بباكورة عروضها المدهشة أوبرا "كارمن" للموسيقي الفرنسي جورج بيزيه (1838- 1875)، الذي تقوم شهرته على هذه الأوبرا رغم انتاجه الموسيقي، وتلقيه العديد من الجوائز كوسام روما في عام 1857.

وتستمدّ الأوبرا أحداثها من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الفرنسي بروسبر مريميه وتتكوّن من أربعة فصول، كتب كلماتها هنري مايلهاك ولودوفيك هاليفي، وتتحدث عن (كارمن) الفتاة الغجرية الجميلة المتقلبة المزاج التي تحاول غواية الرجال، ومن بينهم الشرطي الإسباني دون جوزي الذي وقع في حبها، حتى نسي حبيبة طفولته وتخلّى عن واجبه العسكري لأجلها، وأصبح مشغولًا بها فقط، لكنّه يشعر بالغيرة من مصارع الثيران الوسيم إسكاميلو الذي أحبّته حبًا شديدًا، وينتهي الأمر به لقتلها عن طريق طعنها بسكين. وقد تم تقديم أوبرا (كارمن) للمرّة الأولى على مسرح "أوبرا- كوميك" في الثالث من مارس 1875، ولم تنل النجاح المتوقع لأن مؤلفها جعلها تتحدث عن الطبقات الدنيا في المجتمع كطبقة الغجر، لكنها في السنوات الأربع التالية لسنة عرضها حقّقت حضورا "لقوة موسيقاها، وتماسكها وأصالة الموسيقى المتغيرة الحماسية بها" كما يقول النقاد. فتمّ تقديمها في جميع أنحاء أوروبا، وفي أمريكا قبل أن تنتهي حياة مؤلفها بأزمة قلبية بعد حمى نتيجة مرض حلقه، والغريب أن الأزمة داهمته بينما كان يحضر العرض الثالث، والثلاثين للأوبرا، وتحديدا في مشهد نبوءة الغجرية للبطلة بموتها الوشيك.

وسيستمتع جمهور دار الأوبرا السلطانيّة مسقط بهذا العرض المذهل على مدى ثلاثة أيّام بدءا من مساء الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، ثمّ الخميس 12، وتختتم العروض مساء السبت 14 سبتمبر في الساعة 7:00 مساء. وستقام محاضرة  قبل العرض بساعة لحاملي التذاكر فقط، فيما تقام فعالية المندوس في 8 سبتمبر الساعة 7:00 مساءً، وجلسة القهوة والتمر في 9 من سبتمبر الساعة 7:00 مساءً.

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