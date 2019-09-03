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23 خبيرا في حلقة العمل الدولية حول القضاء على "السُل" بمسقط .. غدًا

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 07:46 م بتوقيت مسقط

23 خبيرا في حلقة العمل الدولية حول القضاء على "السُل" بمسقط .. غدًا

 

مسقط - الرؤية

تستضيف السلطنة، ممثلة في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، حلقة عمل دولية حول القضاء على مرض السل في الدول ذات المعدلات المنخفضة بالمرض، وذلك خلال الفترة من 5-7 سبتمبر الجاري، بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان.

وتهدف الحلقة إلى تبادل الخبرات بين الدول التي استطاعت خفض نسبة الإصابة بمرض السل كالمملكة المتحدة ومملكة الدنمارك وألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إضافة إلى مناقشة أهم الاكتشافات العلمية والدراسات الحديثة حول استئصال مرض السل. وتناقش الحلقة آليات تنفيذ الاستراتيجية العالمية للقضاء على السل بحلول العام 2035، علاوة على استعراض أفضل الطرق الحديثة لعلاج وتشخيص مرض السل والسل الكامن، وأهم التدخلات الفاعلة والمنهجيات المختلفة للكشف عنه والتعامل مع المهاجرين من دول عالية الإصابة بمرض السل إلى الدول قليلة الإصابة والتي تعد في مرحلة القضاء على مرض السل.

ويأتي تنظيم هذه الحلقة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والرابطة الأوربية للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية. ويحاضر في الورشة 23 خبيراً وعالماً في الصحة العامة والأمراض المعدية من المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا ودول الخليج العربي والسلطنة. وتُشارك في الحلقة مديرة البرنامج العالمي للسل في منظمة الصحة العالمية التي سوف تتحدث عن الاستراتيجية العالمية للقضاء على السل، وكذلك خارطة العمل التي تم الإتفاق عليها أثناء مناقشة مرض السل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018.

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