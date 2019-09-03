3 مشروعات تقنية تبدأ أولى خطوات التحول إلى شركات ناشئة مع إعلان الفائزين بجوائز مسابقة "Upgrade"

◄ البرنامج يحتضن 6 مشروعات من النسختين الأولى والثانية

الرؤية - مريم البادية

رعى سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، أمس، حفل تتويج الفائزين ببرنامج تحويل مشاريع التخرج في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلى شركات ناشئة (UPGRADE) في نسخته الثالثة، حيث أعلن فيها أسماء المشروعات الفائزة بحوافز البرنامج في نسخته الثالثة لعام 2019، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، وشركاء البرنامج الذين أسهموا بجهودهم المختلفة طوال الفترة الماضية، وأقيم الحفل في فندق شيراتون عمان.

والمشاريع الفائزة،هي : مشروع "نظام الطاقة المتجددة لمدينة ذكية" للفريق المكون من عثمان بن عامر القاسمي، وعبدالله بن غلام البلوشي، ومحمد بن عبدالله العدواني من جامعة السلطان قابوس، ويهدف المشروع لبناء آلية منظمة لاستغلال الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية، بحيث يتم تخزين وبيع ما لا يتم استهلاكه من قبل المستهلك لشركات توزيع الكهرباء.

ومشروع "تطوير نظام التصويت الالكتروني على تقنية بلوكتشين" للفريق المكون من سعيد بن جمعة الصلتي، وصفية بنت جمعة الصلتية، ومنال بنت جمعة الصلتية، وأحمد بن جمعة الصلتي، ومحمد بن جمعة الصلتي من كلية الشرق الأوسط، ويهدف المشروع لتطوير نظام التصويت الإلكتروني على إحدى منصات تقنية بلوكتشين لمختلف المؤسسات الحكومية.

ومشروع "جهاز كشف مبكر لظاهرة المد الأحمر"، وتكون الفريق من زهرة بنت حارب اليعربية، وأحمد البوسعيدي، وأميرة بنت سعيد الضامرية من كلية الشرق الأوسط، وأتت فكرة المشروع من الملاحظات المتكررة للتلوث البحري بسبب ظاهرة المد الأحمر ومخلفاتها.

وتضمن الحفل كلمة من الشركة العمانية للاتصالات –عمانتل – الشريك الاستراتيجي في البرنامج، ألقتها ليلى بنت محمد الوهيبية، مديرة المسؤولية الاجتماعية بالشركة، قالت فيها: "عمانتل سبّاقة في تبني المبادرات المستدامة خاصة المتعلقة بالابتكار وخدمات التكنولوجيا لإيمانها العميق بأن المرحلة الحالية من قطاع الاتصالات تتطلب توسعة قاعدة الابتكارات، فجاء برنامج (Upgrade ) معززاً لهذا الجانب وللمساهمة في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات العصر وسوق العمل بما يوجد مزيداً من فرص التشغيل الذاتي للشباب العماني.

وأضافت مديرة المسؤولية الاجتماعية بعمانتل: "تعزز عمانتل مسؤوليتها الاجتماعية بشراكتها الاستراتيجية مع من حولها في المجتمع ومؤسساته بقطاعاته المتنوعة لدعم توجهات السلطنة نحو تنمية مستدامة تنمي الاقتصاد المعرفي والاستثمار في طاقات الشباب وشغفهم بكل ما هو جديد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع توفير البيئة الخصبة لإطلاق قدراتهم المكنونة وهذا ما سعينا من أجله بالتعاون مع شركائنا في البرنامج والذي كلل بالنجاح، حتى أصبح البرنامج خطوة هامة أثمرت على أرض الواقع بإنشاء ست شركات حتى الآن ونطمع أن يزيد العدد في الأشهر القادمة مع هذه الدفعة من الطلبة المشاركين في البرنامج".

مسيرة حافلة

واشتمل الحفل على كلمة مجلس البحث العلمي التي قدمتها أصيلة بنت سيف الزيدية أخصائي برامج استراتيجية لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات، قالت فيها: نجتمع هنا لإعلان عن فوز ثلاثة مشروعات من أصل (١٢٥) مشروعا تقدم للبرنامج في نسخته الحالية متوزعين على (١٧) مؤسسة أكاديمية محلية، وواحدة عالمية، حيث تأهل (٧١) مشروعا من المرحلة الأولى تضمنت (١٨١) طالبا وطالبة، بعدها تم تقييم (٣٩) مشروعا لـ(٦٨) طالبا وطالبة في التصفيات الثانية، وفي المرحلة الثالثة تم تقييم (١١) مشروعا لـ(٣٨) طالبا وطالبة لاختيار (3) مشروعات لتحظى بالدعم والاحتضان.

وأضافت الزيدية أن البرنامج في نسخته الثالثة أُعلن عنه رسميا في ديسمبر من العام الماضي لتبدأ بعدها ثلاثة أشهر من حملة التعريف وحلقات العمل، حيث استمر التسجيل من مارس إلى مايو، تلتها ثلاثة أشهر أخرى من التصفيات، وشملت المرحلة الأولى في يونيو التأكد من أن المشروعات المستلمة هي مشروعات تخرج، وأنها ضمن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ثم المرحلة الثانية في يوليو حيث قام الطلاب بتقديم عروض مرئية أمام لجنة التحكيم، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة قبل أسبوعين من اليوم لاختيار المشروعات الفائزة، بعدها قامت لجنة التحكيم بمقابلة أصحاب المشروعات بعد ما تلقوا تدريبا فرديا من مركز ساس لريادة الأعمال.

تقنيات صناعية متقدمة

واشتمل الحفل الختامي على معرض للمشاريع والبرامج المتأهلة للمرحلة النهائية وعددها (11) مشروعاً من بعض مؤسسات التعليم العالي، وهي: الكلية التقنية بنزوى، وجامعة السلطان قابوس، والكلية التقنية بصور، والكلية التقنية العليا، وكلية الشرق الأوسط، وجامعة دي مونت فورت، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وكلية مسقط، وقامت هذه المشاريع بعرض نبذة عن كل مشروع وأهميته وفوائده، وأهم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة المرتبطة به، حيث أظهرت هذه المشروعات الطلابية العديد من الأفكار التقنية الرائعة في مجالات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتميزت المشاريع المتأهلة بالابتكار في التنفيذ، واستنباط الأفكار من الصعوبات والتحديات في المجتمع المحلي، وإيجاد حلول مبتكرة لها عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى سهولة تطبيقها، مع الكشف عن إمكانيات شبابية واعدة في مجالات التقنية والمعرفة العلمية بين الطلبة المتقدمين للمشاركة، وعرض فيديو يوضح مراحل البرنامج في نسخته الثالثة وأهم الفعاليات التي نفذها البرنامج طوال الفترة الماضية.

يشار إلى أنَّ البرنامج يقوم في نسخته الثالثة على شراكة تعاونية متميزة بين مجلس البحث العلمي والشركة العمانية للاتصالات –عمانتل- التي تلعب دورا محوريا في نجاح البرنامج بالإضافة لمركز ساس لريادة الأعمال التابع لهيئة تقنية المعلومات، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، والصندوق العماني للتكنولوجيا ممثلاً في برنامج تكوين إلى جانب اللجنة الوطنية للشباب، ومن جانب آخر يحتضن البرنامج حاليا (6) مشروعات من النسخة الأولى والثانية، وسيضاف إليها الثلاثة مشاريع الفائزة التي تم الإعلان عنها.