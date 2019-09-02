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بالفيديو.. إنقاذ فيل بعد سقوطه في بئر عمقه 20 قدم!

الإثنين 02 سبتمبر 2019 10:34 م بتوقيت مسقط

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ترجمة- رنا عبد الحكيم

تمكن رجال الحماية المدنية من انقاذ فيل سقط في إحدى الآبار، حيث تم استخدام رافعة ضخمة، على ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وتمت عملية الإنقاذ بالقرب من معسكر جيش باناجار في جالبايجوري، بولاية البنجال الغربية في الهند، بعد أن تجول الفيل من غابة بيشنبور. وأدرك مسؤولو الجيش أن الفيل حوصر بعد أن سمعوا ضجيجًا من عمق البئر. وفي نهاية المطاف، اتصلوا بدائرة غابات بردوان، حيث تم إحضار الرافعة لإنقاذ الحيوان.

وعند إخراجه من البئر، ظل الفيل تحت إشراف دقيق لبضعة أيام، ثم أطلق سراحه في البرية.

ووفقًا لـ"صندوق الحياة البرية العالمي"، فإن الأفيال الهندية تقضي معظم يومها في التغذية، وغالبًا ما تصل إلى 19 ساعة، بينما تتجول في مناطق يمكن أن تغطي ما يصل إلى 125 ميل مربع. ويتكون نظامهم الغذائي من العشب ولحاء الأشجار والأوراق والجذور. غالبًا ما يأكلون بالقرب من مصادر المياه؛ حيث يحتاجون إلى شرب الماء مرة واحدة على الأقل يوميًا.

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