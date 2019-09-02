عدد جديد من "جند عُمان" يحتفي بـ"سفينة شباب عمان 2"

مسقط - الرؤية

صدر العدد الجديد من مجلة جند عُمان لشهر أغسطس 2019م، والذي تضمن عددًا من التغطيات الشاملة والفعاليات العسكرية والتحقيقات الصحفية والمقالات المتنوعة.

ومن أبرز المواد التي تناولها العدد، معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يقوم بجولة استطلاعية لعدد من وحدات منطقة الباطنة البحرية، وبعثة الحج العسكرية تؤدي فريضة الحج المباركة لعام 1440 هـ، وتخريج الدورة التحويلية للضباط ودفعة من الجنود المستجدين بالجيش السلطاني العماني، كذلك تخريج ضباط الخدمة المحدودة والجنود المستجدين بالبحرية السلطانية العمانية، والسفينة (شباب عمان الثانية) تتوج بجائزة الصداقة الدولية في ختام مشاركتها الدولية في رحلتها للقارة الأوروبية لعام 2019م.

واشتمل العدد أيضاً على العديد من المقالات المتنوعة منها (ملامح من التاريخ العسكري العُماني)، و(القيم العسكرية بين الجندية والمواطنة الحقة)، و(صراع الهيمنة على العالم عبر تقنية الجيل الخامس)، و(التسامح الديني والثقافي والسياسي ودوره في تغير مسارات الأحداث)، و(المناطق البحرية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، و(أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان) و(الأخلاقيات في عالم التقنية والمعلومات)، كما شمل أيضًا مقالا بعنوان (أبرز حصون وقلاع محافظة شمال الشرقية)، أما المقال الديني فكان بعنوان (الهجرة النبوية)، والمقال الطبي بعنوان (زراعة قوقعة الأذن الإلكترونية)، أما التقرير السياحي فكان بعنوان (سوق سناو.. حركة تجارية نشطة).

كما تضمنت المجلة عدداً من الأبواب الثابتة والمتنوعة، سعياً منها لتقديم رسالة صحفية هادفة إلى القراء في مختلف الجوانب العسكرية والعلمية والتقنية والثقافية المختلفة.

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