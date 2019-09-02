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"صخرة" الريدز ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب 2019

الإثنين 02 سبتمبر 2019 06:42 م بتوقيت مسقط

"صخرة" الريدز ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب 2019

لندن - الوكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، وضمت القائمة: البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

وكان لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، قد توِّج بالجائزة العام الماضي، بينما حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو الجائزة في نسختي 2016 و2017.

وسيتجدد الصراع بين الثلاثي مرة أخرى، بعدما تفوق فيرجيل فان دايك على رونالدو وميسي مؤخرًا، حين توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام 2019. وتوج فان دايك مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، كما بلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية مع هولندا التي سقطت أمام البرتغال.

وبدوره، توج ميسي هدافا للنسخة الأخيرة من التشامبيونز ليج برصيد 12 هدفا وحصل مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني. من جانبه، كان كريستيانو هداف المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية الذي توج به مع منتخب البرتغال، كما حقق لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

واشتعل الصراع على جائزة أفضل لاعبة في العالم، بين الثلاثي لوسي برونز (أولمبيك ليون)، وأليكس مورجان (أورلاندو برايد)، وميجان رابينوي (ريجين). ومن المُقرر أن يحتضن ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو بإيطاليا، حفل توزيع النسخة الرابعة من الجائزة يوم 23 سبتمبر الحالي.

أما عن قائمة أفضل 3 حراس مرمى للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم هذا العام، فقد ضمت: البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.

ويُعد أليسون هو المرشح الأبرز للتتويج بالجائزة، والذي فاز مؤخرًا بأفضل حارس في أوروبا، بعدما توج بدوري الأبطال مع فريقه، وكوبا أمريكا مع منتخب بلاده. وتنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى، الثلاثي: كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان)، وهيدفينج ليندال (تشيلسي - فولفسبورج)، وساري فان فينيندال (آرسنال - أتلتيكو مدريد).

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