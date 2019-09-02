عزيزة الطائية لـ"الرؤية": الفوز بـ"جائزة الشارقة" يؤكد قدرة المرأة العمانية على الإبداع

الرؤية - مريم البادية

أكَّدتْ الدكتورة عزيزة بنت عبدالله الطائية أنَّ الفوزَ بجائزة "الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية" في دورتها الثانية 2018-2019 في مجال الشعر، يُترِجم حضور المرأة العمانية وقدرتها على الإبداع في مختلف المجالات.

وقالت الطائية -في تصريح لـ"الرؤية"- إنَّ هذا الفوز جاء عن ديوان "خذ بيدي.. فقد رحل الخريف" وهو عبارة عن قصيدة تتكون من 30 مقطعا مُوزعة على 72 صفحة، وتلخِّص الكاتبة حكايتها وحكاية القصيدة حينما تتحدَّث عن الموت، فتستحضر الحياة التي عاشت في الذاكرة، وتحمل كل لحظات الانتظار، وتمرُّ أمامها كشريط مرئي يطوف كل الفصول والمدن والأزمان والأشياء. وأضافت أنَّ صورة الغلاف انتقتها من رسامة بحرينية لتحمل معاني مشابهة لما تضمنته القصيدة. وأكدت أن هذا الفوز يُوضح أن الشاعر العُماني قادر على مواكبة الصورة الشعرية الحديثة؛ حيث تطابقت مع المعايير التي وضعتها اللجنة المنظمة للجائزة. وأعربتْ الطائية عن أملها في أن يكون هذا الفوز داعمًا لمسارها الشعري، مشيرة إلى أنَّ الشعر من أولى كتاباتها؛ حيث بدأتْ خوض غماره منذ الطفولة وأصبح جزءا منها ومن حياتها. وكشفت أنها تعكف في الوقت الحالي على إعداد نص روائي من المؤمل نشره في الدورة المقبلة من معرض مسقط الدولي للكتاب.

يُشار إلى أنَّ هذه الجائزة تستهدف دعم الكاتبة الخليجية بجائزة خاصة بها؛ تقديراً لجهودها في رفد الساحة الأدبية بنصوص ورؤى ثقافية مميزة. وجاءت مجالات الجائزة في 4 جوانب؛ هي: الشعر والتي فازت بها الدكتورة عزيزة الطائية من السلطنة، وجميلة علوي من مملكة البحرين، وفي مجال الرواية فازت الروائية فتحية النمر من دولة الإمارات العربية المتحدة، والكاتبة حنان القعود من المملكة العربية السعودية، وفي مجال الدراسات الأدبية: فازت أسماء مقبل الأحمدي من المملكة العربية السعودية، وزينب عيسى الياسي من دولة الإمارات العربية المتحدة. أما في مجال أدب الطفل، فقد ذهبت الجائزة إلى فاطمة محمد شعبان وأمل الرندي من دولة الكويت. ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزات خلال شهر سبتمبر الجاري على هامش ندوة "النقد الأدبي.. الحاضر الغائب" في إمارة الشارقة.