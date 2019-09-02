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العمانية عزيزة الطائي تفوز بـ "جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية" في مجال الشعر

الإثنين 02 سبتمبر 2019 01:13 م بتوقيت مسقط

العمانية عزيزة الطائي تفوز بـ "جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية" في مجال الشعر

الشارقة – الوكالات

أعلن المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن أسماء الفائزات "بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية" في دورتها الثانية 2018 – 2019م، بمشاركة ترتفع إلى 14% عن الدورة السابقة العام الماضي.

وقد انطلقت جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية برعاية وتوجيهات كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمدالقاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وراعية المبادرات الثقافية والأدبية التي تنتجها المرأة عبر مؤسساتها المعنية بشؤون المرأة والطفل والأسرة.

 وتهدف الجائزة إلى دعم الكاتبة الخليجية بجائزة خاصة بها تقديراً لجهودها في رفد الساحة الأدبية بنصوص ورؤى ثقافية مميزة وكذلك تعزيز دور الأدب الروائي والشعري للمرأة في دول مجلس التعاون في إثراء الأدب الخليجي الحديث، واذكاء روح التنافس الإيجابي في الإبداع الأدبي بين ذوي الخبرات والتجارب الأدبية الإبداعية لتحقيق التميز والتفرد.

وقد جاءت النتائج النهائية كالآتي:

     في حقل الدراسات الأدبية فازت أسماء مقبل الأحمدي من المملكة العربية السعودية، وزينب عيسى الياسي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

–     وفي مجال الرواية فازت الروائية فتحية النمر من دولة الإمارات العربية المتحدة والكاتبة حنان القعود من المملكة العربية السعودية.

    –          وفي حقل الشعر فازت عزيزة الطائي من سلطنة عُمان، وجميلة علوي من مملكة البحرين.

وأكدت إدارة الجائزة ولجنة التحكيم على أن كثيراً من الأعمال كانت ذات مستوى جيد يؤهلها للفوز مستقبلاً إن شاء الله.

هذا وسيتم تكريم الفائزات خلال الشهر الجاري، ويواكبه تنظيم ندوة "النقد الأدبي..الحاضر الغائب".

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