أنا السَّبعُ اليَمَاني عميق الجذر نخلي

د. ريم سليمان الخش | باريس

إنني الصقر اليماني

سرمديّ العنفوانِ

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من دمائي حصنُ عِرضي

رغم أولاد اللعانِ

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رفعتي خمرٌ عتيقٌ

أين أنتم من دناني؟!!

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أين أنتم من عروقٍ

سابغاتٍ بالحنان

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في تلال سائحاتٍ

بالأزاهير الليان

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في دمي مشكاة عشقٍ

ماله في الضوء ثانِ!!

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خبريهم يابلادي

عن معانيه الحسانِ

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عن ينابيعٍ سكارى

ومجازاتٍ لِدانِ

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عن ظباء الحرف تعدو

في انتشاءٍ أرجواني

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وحواكيرٍ تغنتْ

باجتراح البيلسانِ

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عن رؤى الهيمان هلت

في رداء زعفراني

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عن براق الوحي لما

سال شعرا من جمان

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خبريهم عن جنوني

في ابتكارات المعاني

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عن عناقيد تدلّت

وارفاتٍ بالأغاني

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عن جرارٍ طافحاتٍ

من دلالاتٍ طعانِ

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عن زلالٍ في قصيدٍ

فيه نهرٌ من جناني

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عاجزا عن سبر مائي

من أتى بالترجمانِ

//

خبريهم عن ضيائي

ساطعا في كلّ آنِ

//

مثل شلالٍ تماهى

غاسلا عتم الثواني

//

من تُقى الأنهار طلّي

قمحه السبع الثماني

//

أين أنتم من نقاءٍ

في سليل الأقحوان

//

إنني المحسود شهدا

مشتهاهم من بناني

//

حاتميٌ في خيالي

كوثريٌ في اللسانِ

//

قلبيَ المعجون نبلا

والملماتُ حصاني

//

من أتى للحرب يسعى

من بنيرانٍ رماني

//

سوف يصلى في لظاها

ذائقا سمّ الهوان

//

كلّ من يسعى لصيدي

في شِراكِ الصيد فانِ

//

لحم من تصطاد مرّ

فاتّركني ذاك شاني

//

لن يطول المحوُ عرشا

راسخا قبل الزمان!!!

//

إنّ من هبّ عتيا

سوف يمضي في الإِرانِ

//

يارياحا ساخطاتٍ

لن تطولي من كياني

//

فعميق الجذر نخلي

والأنا كالسنديان

//

يابلادي ذاك عهدي

داميَ الأوجاعِ قانِ

//

في اشتهاء فاحضنيني

كي تظلّي في أمان

//

لن ينالوا من ربوعي

إنني السبع اليماني.