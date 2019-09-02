أنا السَّبعُ اليَمَاني عميق الجذر نخلي

د. ريم سليمان الخش | باريس
إنني الصقر اليماني
سرمديّ العنفوانِ
//
من دمائي حصنُ عِرضي
رغم أولاد اللعانِ
//
رفعتي خمرٌ عتيقٌ
أين أنتم من دناني؟!!
//
أين أنتم من عروقٍ
سابغاتٍ بالحنان
//
في تلال سائحاتٍ
بالأزاهير الليان
//
في دمي مشكاة عشقٍ
ماله في الضوء ثانِ!!
//
خبريهم يابلادي
عن معانيه الحسانِ
//
عن ينابيعٍ سكارى
ومجازاتٍ لِدانِ
//
عن ظباء الحرف تعدو
في انتشاءٍ أرجواني
//
وحواكيرٍ تغنتْ
باجتراح البيلسانِ
//
عن رؤى الهيمان هلت
في رداء زعفراني
//
عن براق الوحي لما
سال شعرا من جمان
//
خبريهم عن جنوني
في ابتكارات المعاني
//
عن عناقيد تدلّت
وارفاتٍ بالأغاني
//
عن جرارٍ طافحاتٍ
من دلالاتٍ طعانِ
//
عن زلالٍ في قصيدٍ
فيه نهرٌ من جناني
//
عاجزا عن سبر مائي
من أتى بالترجمانِ
//
خبريهم عن ضيائي
ساطعا في كلّ آنِ
//
مثل شلالٍ تماهى
غاسلا عتم الثواني
//
من تُقى الأنهار طلّي
قمحه السبع الثماني
//
أين أنتم من نقاءٍ
في سليل الأقحوان
//
إنني المحسود شهدا
مشتهاهم من بناني
//
حاتميٌ في خيالي
كوثريٌ في اللسانِ
//
قلبيَ المعجون نبلا
والملماتُ حصاني
//
من أتى للحرب يسعى
من بنيرانٍ رماني
//
سوف يصلى في لظاها
ذائقا سمّ الهوان
//
كلّ من يسعى لصيدي
في شِراكِ الصيد فانِ
//
لحم من تصطاد مرّ
فاتّركني ذاك شاني
//
لن يطول المحوُ عرشا
راسخا قبل الزمان!!!
//
إنّ من هبّ عتيا
سوف يمضي في الإِرانِ
//
يارياحا ساخطاتٍ
لن تطولي من كياني
//
فعميق الجذر نخلي
والأنا كالسنديان
//
يابلادي ذاك عهدي
داميَ الأوجاعِ قانِ
//
في اشتهاء فاحضنيني
كي تظلّي في أمان
//
لن ينالوا من ربوعي
إنني السبع اليماني.