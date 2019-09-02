نصَّـــــان

أنيس البرعصي | ليبيا

ذئب نباتي (1)

خلقت لأسير كجلطة في الشوارع المشلولة..

لأختبئ كمسدس

أسفل طاولة الحوار

لأكتب تقريرا مفصلا

عن مذاق الأسماك في فم الحسك

لأوثق ردم ثقوب الأرض

بجثث الأصدقاء القدامى

و أرحل بعد إتمام مهمتي جافا

بلا قبل أو رسائل أخيرة ..

كدمعة ذئب .

(2) أسعد جثة

بعد أن أغادر في قارب هجرة غير شرعي

سيعثر علي خفر السواحل الإيطالي

بعد ساعتين من الغرق

ليضعوني في ثلاجة الموتى

شهرا كاملا ..

و لن يتعرف علي أحد ،

ثم يقرروا أن يرسلوني إلى كلية الطب

(قسم التشريح)

حيث سأكون مشروع تخرج طالبة شقراء

تشجع نابولي

و تشرب السيلبانو مع الإسباقيتي

و في أوقات الفراغ

تتعلم الصفير .. بلا أصابع

حينها سأكون

أسعد جثة .