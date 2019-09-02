مسن فاقد البصر يعول زوجته البالغة 98 عاما!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

يقولون إن الحب يغير العالم، وأن وجود شخص يحبك نعمة كبيرة.. لسنوات ظل هو مهوان يبيع الأرز لكي يعول زوجته المريضة، حيث يخرج الرجل البالغ من العمر 67 عاما يوميا لبيع الطعام في قفص على دراجته وغالبا ما يساعده أحد للوصول إلى مكانه المعتاد.

ويحاول هو مهوان أن يلفت الأنظار إلى منتجاته باستخدام مكبر الصوت. وعلى الرغم من فقدانه لبصره إلا أنه يقول إنه يحتاج إلى كسب المال لإعالة زوجته البالغة من العمر 98 عاما. وليس لدى الزوجين المسنين أطفال، والزوجة مصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم لذلك عليه أن يعتني بها.

وفقد هو مهوان بصره نتيجة حادث أثناء الطفولة؛ حيث ركله ثور في الحقول. ويحاول جاهدا تغطية مصاريف أدوية زوجته. وعلى الرغم من أن الرجل العجوز فقير للغاية إلا أنه عند انتهاء اليوم وتبقي طعام معه، فإنه إما أن يعطيها للفقراء أو يطعم بها الحيوانات التي تعيش بالقرب من منزله.