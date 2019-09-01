الأحد, 01 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

الرُّعب من وظائف المستقبل

الأحد 01 سبتمبر 2019 07:36 م بتوقيت مسقط

الرُّعب من وظائف المستقبل
غسان الشهابي

غسان الشهابي
المزيد من المقالات
الرُّعب من وظائف المستقبل السعودية.. التغيرات المتتالية دُروس السودان المنسحبون والمرابطون

غسان الشهابي

في السَّنوات القليلة الماضية، أخذتْ وتيرة الحديث عن الوظائف التي ستُتاح في المستقبل تتزايد، رُبَّما يراها البعضُ أنها تبشِّر بمستقبل جديد للوظائف ما كان موجوداً من ذي قبل، ولكنه -في المقابل- يحذِّر من انمحاء الكثير من الوظائف التي يُعمل بها اليوم، وبعضها ليس من الوظائف البسيطة، ولكن منها تخصصات طبية معينة، ومهنة الطيران، وبعض الوظائف الهندسية، ناهيك عن غالبية الوظائف المكتبية المساندة.

تأتِي هذه التحوُّلات نتيجة للتنامي الهائل لعدد من المنصات التكنولوجية على مستوى العالم؛ أبرزها: البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزَّز، وقواعد البيانات المتسلسلة (بلوكتشين)، والحوسبة السحابية، والحوسبة الكمية، والطباعة ثلاثية الأبعاد. هذه الوظائف التي سيتربَّع مُتقِنُوها على عرش الدخول الأعلى عالميًّا، وهي التي ستكنس المئات من الوظائف القائمة حالياً التي كنست بدورها العشرات من وظائف القرون السابقة، وحتى الثلث الأخير من القرن العشرين.

لعلَّنا نُلَاحِظ اليوم أنَّ "الدق على الآلة الكاتبة" ما عاد من المهارات التي تُذكَر في التقدُّم للوظائف كما كان في الماضي، ولا التعامُل مع الإنترنت واستخدام البريد الإلكتروني؛ فالكثيرُ من الأعمال استغنت عن أعمال صار يقوم بها الموظف بنفسه، ولكن ما سيأتي يقول إن الحال سينتهي إلى الاستغناء عن البشر بشكل أكبر بكثير مما كان عليه الأمر في السابق. فلقد كانت التكنولوجيا تُسَاعِد الإنسان، وصارت تشاركه، وستنتهي لأن تحلُّ محله، وهذا ليس سيناريو لأفلام الرعب والخيال العلمي، لكنه حقيقة وجارٍ تطبيقها في عدد محدود من الصناعات اليوم، لكنها في سبيلها إلى التوسع في المستقبل القريب.

إذا ما نظرنا إلى واقعنا العربي الذي لم تستطع اقتصادياته ولا برامجه وسياساته تأمين الأعمال الاعتيادية، وتقليص معدلات البطالة التي تصل إلى 60% (كما في اليمن)، ونسبٍ مئوية لا يستهان بها في عدد من الدول الأخرى، سنتساءل عن مستقبل الأعمال في هذا الجزء من العالم، هل سنسير على ما نحن عليه اليوم؟ هل ستظل الواسطات أيضاً هي السلاح النافذ إلى وظائف الغد القائمة على البراعات الذهنية والابتكار؟ كيف يمكننا التعاطي مع عالم الغد في ظل أنظمة تعليمية لا تزال قائمة على التلقين وتناقش بحدّة وعمق ماضويات وكأنها تقع اليوم؟ ما الذي يمكن للأنظمة العربية خلقه من بدائل للذين هم اليوم مسجلين في أرقام البطالة، والذين ستقل فرصهم في العمل في العام 2025 بزوال الكثير من الوظائف الحالية وهم على علمهم السابق، وستضاف إليهم دفعات ودفعات من الخريجين حتى تتغير المناهج جذريًّا وانقلابيًّا من الصفوف الأساسية إلى الجامعية، لعلها تلاحق التغيرات التي تحبس الأنفاس، وهذا سيحتاج بدوره إلى ثورة في إعداد المعلم أساساً الذي سيقُود مناهج متقدمة لعلها تفلح في تخريج طالب آخر جديد.

الدَّرب الذي يُشار إليه طويل وصعب ومكلف وعسير، ولكن لابد منه إن أردنا الانتماء إلى الآتي؛ لأنَّ كلفة النكوص عنها ستكون مضاعفة على الأجيال المقبلة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 أكتوبر 2018

وظائف المستقبل

المزيد

26 فبراير 2019

نقاشات ثرية في ندوة "الثورة الصناعية الرابعة" بكلية الدفاع الوطني .. والخبراء يستعرضون "وظائف المستقبل"

المزيد

30 أبريل 2019

الرعب الذي تركه صمتك

المزيد

14 أبريل 2017

سحابة غريبة تثير الرعب في بريطانيا

المزيد

كتاب آخرين

مُحمَّد العليان

كاتب

رشيد الخيون

كاتب

أحمد بن محمد الغافري

كاتب

حَمَد الرحبي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تكريم المشروعات الفائزة بمسابقة "عمان بلوكتشين".. ومناقشة مستقبل العملات الرقمية في ختام الملتقى

الاقتصاد - محلي

حمود بن فيصل: نهج التدرج في الممارسة الشورية عزز من نضج التجربة بمفهومها الحديث

قضايا محلية - حوارات

"التجارة والصناعة": توظيف التكنولوجيا محليا على رأس أولويات "إستراتيجية التصنيع 2040"

الاقتصاد - محلي

111 ألف طالب وطالبة يدفعون ثمن تراجع نصيب "التربية والتعليم" من الموازنة العامة للدولة

الاقتصاد - محلي

إسدال الستار على معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك في ظفار.. و7 قضايا تشعل المناظرات

المحليات - أخبار

الطلاب العمانيون في فلوريدا يبدأون تنفيذ "خطة الإخلاء" .. وترامب يحذر من "أكبر الأعاصير"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة