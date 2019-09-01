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سولشار: "المجتهد" جيمس مثال يحتذى به في يونايتد

الأحد 01 سبتمبر 2019 07:08 م بتوقيت مسقط

سولشار: "المجتهد" جيمس مثال يحتذى به في يونايتد

 

لندن - رويترز

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن "التأثير الفوري" للوافد الجديد دانييل جيمس ثمرة جهد كبير في التدريبات، واعتبره مثالا يحتذى به.

وسجل جيمس، القادم من سوانزي سيتي قبل انطلاق الموسم، ثلاثة أهداف في أربع مباريات ليصبح هداف يونايتد هذا الموسم متفوقا على مهاجمين أكثر خبرة مثل ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال إذ سجل كل منهما هدفين. وأبلغ سولشار الصحفيين "أعتقد أنه صار قدوة للجميع. هو هداف فريقنا الآن وهذا مرتبط بشخصيته وقدراته". وأضاف "إنه متواضع ويعمل بجد ويعرف أنه يمكنه التطور وترك بصمة منذ أول يوم له بالتدريبات... يعرف أنه قادر على تسجيل المزيد من الأهداف وسنساعده للرفع من مستواه حتى يصبح لاعبا من الصفوة".

كما امتدح لاعب الوسط خوان ماتا زميله جيمس (21 عاما) مسلطا الضوء على طاقته في الملعب مع أو بدون الكرة. وقال بعد أن سجل جيمس هدفا من تسديدة رائعة خلال التعادل 1-1 مع ساوثامبتون في الدوري "كان هدفا جميلا جدا. لمسة مذهلة... أعطانا الكثير من المزايا في مركز الجناح وحتى في الشوط الثاني عندما نال الإرهاق من الجميع واصل الركض ومرر كرات عرضية خطيرة... أنا سعيد به وأتمنى أن يواصل هذا الأداء لمباريات كثيرة".

وسيلتقي يونايتد، الذي جمع خمس نقاط من أربع مباريات، مع ضيفه ليستر سيتي الذي لم يخسر حتى الآن يوم 14 من سبتمبر الجاري بعد فترة التوقف الدولية.

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