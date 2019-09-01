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"قذائف حزب الله" تصيب صفوف الجنود الإسرائيليين

الأحد 01 سبتمبر 2019 06:27 م بتوقيت مسقط

"قذائف حزب الله" تصيب صفوف الجنود الإسرائيليين

عواصم - الوكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن قذائف مضادة للدروع أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الأحد عبر تويتر إن القذائف أطلقت من منطقة أفيفيم.

وأضاف أدرعي أن القذائف أطلقت "باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها.

وأضاف أدرعي أن الجيش لا يزال يفحص التقارير الأولية بخصوص القذيفة التي أطلقت.

وطلب أدرعي في تغريدة أخرى، من سكان المناطق التي تبعد عن الحدود اللبنانية بنحو 4 كيلومتر، البقاء في المنازل.

ولفت أدرعي إلى أنه تم إلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان بما فيها الأعمال الزراعية، مضيفا أنه لا توجد تعليمات حتى الآن لفتح الملاجئ بالقرب من الحدود.​

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مواقع في جنوب لبنان ردا على إطلاق القذيفة.

وأعلن حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، لكن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد تلك المعلومات.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وقوع اصابات في صفوف الجنود الاسرائيليين نتيجة هجوم حزب الله.

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