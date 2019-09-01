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الطلاب العمانيون في فلوريدا يبدأون تنفيذ "خطة الإخلاء" .. وترامب يحذر من "أكبر الأعاصير"

الأحد 01 سبتمبر 2019 01:00 م بتوقيت مسقط

الطلاب العمانيون في فلوريدا يبدأون تنفيذ "خطة الإخلاء" .. وترامب يحذر من "أكبر الأعاصير"

 

واشنطن – الوكالات

بدأ طلابنا العمانيين الدارسين في الجامعات بفلوريدا الأمريكية تنفيذ خطة الإخلاء، وذلك بعد أن نشرت الملحقية الثقافية العمانية بواشنطن تعميمًا بالإخلاء لطلابنا، بسبب اقتراب إعصار دوريان من الولاية.

وقد أفادت الجهات الحكومية لولاية فلوريدا بأن قوة الإعصار ارتفعت من الفئة الثالثة إلى الفئة الرابعة، بالإضافة إلى تصريح حاكم ولاية فلوريدا بإعلان حالة الطورائ.

وبدأ طلابنا بالتوجه إلى أماكن الإخلاء وهي:

‏1-Florida International University

‏2- University of Central Florida

‏3- Florida Institutions of Technology.

4 مدينة تامبا للغرب

ونصحت الملحقية الطلبة بعدم الخروج خارج الولاية حيث إن الإعصار حسب إفادة الجهات الحكومية سوف يضرب جهة ساحل فلوريدا الشرقية، داعية للالتزام بجميع التعليمات الصادرة من الجهات الحكومية للولاية والملحقية والجامعة حفاظا على سلامتهم.

وأكدت الملحقية في واشنطن بأنها ستقوم بتعويض الطلبة على حجوزات الفندق والمواصلات والمأكل والمشرب، منبهةً الجميع الحفاظ على الإيصالات ورفعها للمرشد الأكاديمي في الملحقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذرمن مخاطر إعصار "دوريان" الذي يقترب من الساحل الأمريكي.

وكتب ترامب في صفحته على تويتر: "يبدو أن ساوث كارولينا الرائعة لدينا قد تواجه ضربة أقوى مما بدت للوهلة الأولى، والأمر نفسه مع جورجيا ونورث كارولينا."

ودعا الرئيس ترامب سكان فلوريدا إلى "الاستعداد والالتزام بالتعليمات الفيدرالية وقال :"سيكون إعصارا كبيرا جدا. وربما أحد أكبر الأعاصير".

ويتوقع خبراء الإرصاد أن يضرب "دوريان" البر الرئيسي للولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الأحد أو في وقت مبكر من يوم الاثنين في مكان ما بين جزر "فلوريدا كيز"، وجنوب جورجيا.

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