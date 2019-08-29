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سكاي سبورت: نيمار ينتقل إلى برشلونة

الخميس 29 أغسطس 2019 07:14 م بتوقيت مسقط

سكاي سبورت: نيمار ينتقل إلى برشلونة

 

عاد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، قبل 48 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا.

وقال الصحفي بشبكة سكاي سبورت «جيانلوكا دي مارزيو» إنّ برشلونة أتم للتو صفقة نيمار والإعلان الرسمي سيكون قريبًا، ولم يكشف الصحفي عن التفاصيل إلا أنّه بحسب التقارير الصحفية فسوف تكون إعارة مع أحقية الشراء.

ورفض عثمان ديمبيلي أن يكون جزءًا من الصفقة كما لم يوافق إيفان راكيتيش على الرحيل إلى سان جيرمان سوى بعد الحصول على عقد يمتد لأربعة مواسم.

وسافر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، إلى فرنسا صباح اليوم، الخميس، لحسم الصفقة قبل التواجد في موناكو لأجل جوائز الأفضل في أوروبا.

ولم يلعب نيمار أي مباراة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري بسبب تعقد موقفه في سوق الانتقالات. صاحب الـ 27 عامًا لعب لبرشلونة بين 2013 و2017 وسجل 105 أهداف وحقق 10 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا.

 

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