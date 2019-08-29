أحن إليك.... أبتي

د. وعد محمد | مصر
ويجري الآهُ في مجرى دموعي
من الأشواقِ في نورِ الشموعِ
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هميسُك بي يلازمُني غناءً
تجيشُ به على ولهٍ ضلوعي
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حديثُك نبضةُ العشاقِ تهمي
صحافَ الوردِ في بسْمِ الربيعِ
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سعيتَ وما بجهدِك في علاءٍ
يخيبُ الطلْعَ في ركنٍ رفيعِ
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ومثْلُك كم يصيبُ المجدَ سهمٌ
ومنك أنالُ كلَّ سناً بديعِ
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تغلْغلَ حبُّكَ الوجدانَ ناراً
تشبُّ على حناياها ربوعي
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أبثُ إليك يا أبتي صلاتي
وتسبقني دموعٌ في ركوعي
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فأنتَ الأُنسُ يا أنسَ الحنايا
أراك ولا أعيفُك في هجوعي
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يقولُ الناسُ رفقاً عينَ وعدٍ
فقد جاوزْتِ دمعاً باليسوعِ
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فقلتُ وقد أتاني منه طيبٌ
تلحَّفني على أملِ الرجوعِ
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به الأنفاسُ تسكنُ كلَّ شلوٍ
يهيم بكلِّ فجرٍ من طلوع
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وما صبري سوى باللهِ دوما
ألا فاحفظْ عليه يا سميعي